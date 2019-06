B12 se relanza como empresa de tecnología enfocada a ventas Comunicae

viernes, 21 de junio de 2019, 15:03 h (CET) La multinacional B12 se ha relanzado este jueves 20 de junio como especialista en tecnología enfocada a ventas. La empresa lo anunció en un evento liderado por Javier Fernández de Valderrama, CEO de B12, junto con Eduardo Taulet, presidente de Rockethall Group (el holding empresarial al que pertenece la compañía) Javier Fernández de Valderrama y Eduardo Taulet explicaron que la clave de la nueva era de B12 está en la incorporación de la compañía de Big Data e Inteligencia Artificial Strategy Big Data (SBD) a Rockethall Group. Por eso, Carlos García, CEO de la empresa de data, acompañó a ambos directivos en la presentación del nuevo B12.

Entre los asistentes al evento se encontraban José Miguel García, consejero delegado de Euskaltel; Óscar Caballero, CDO de Orange; Luis del Pozo, CEO de Legálitas; o Charo rey, de Avalmadrid.

SBD se posiciona ahora como socio tecnológico de B12 y une su plantilla de ingenieros y científicos de datos a los equipos de Marketing y Ventas de la empresa. El objetivo común es proporcionar soluciones integrales de negocio a compañías de diferentes sectores, desde telecomunicaciones hasta banca o seguros. A través de este giro, B12 demuestra de nuevo su capacidad de adaptación al mercado.

“Con esta unión, integramos tecnología de alto nivel en nuestros procesos de venta, añadimos la Inteligencia Artificial a la Inteligencia Comercial que hemos desarrollado en nuestros más de 30 años de andadura en un proyecto ambicioso y totalmente destinado al éxito”, explica Javier Fernández de Valderrama, CEO de B12. “Todo esto se resume a la perfección en nuestro nuevo claim, Tech4Business, somos tecnología para mejorar los negocios”.

El directivo añade: “Nuestros triunfos están cien por cien vinculado a los triunfos de nuestros clientes, somos un partner de negocio y en estos 30 años nos hemos diferenciado por vender resultados. Con este paso adelante no solo nos adaptamos a los nuevos tiempos, sino que nos adelantamos a ellos, y demostramos, una vez más, nuestra capacidad para liderar un mercado que es ampliamente competitivo”.

Smart Sales Center

Como consecuencia más relevante de la unión de B12 y SBD surge el nuevo Smart Sales Center (SSC), una evolución del Contact Center tradicional en el que se emplea la tecnología para perfeccionar los modelos predictivos, mejorar la productividad e incrementar las ventas.

Big Data e Inteligencia Artificial confluyen en herramientas que se emplean para conocer más al cliente y permitir a los agentes dar una mejor respuesta a sus necesidades. La labor del equipo de ventas sigue siendo fundamental en este contexto: “En nuestro caso, la tecnología no suple a las personas, sino que les ayuda a hacer mejor su trabajo”, puntualiza Fernández de Valderrama.

El Smart Sales Center identifica patrones de comportamiento humano y analiza miles de variables en tiempo real para unir al cliente y al vendedor adecuados. De este modo, se proporciona la mejor experiencia de cliente posible.

Al mismo tiempo, SSC mejora la conversión, propiciando una experiencia de venta más satisfactoria y motivadora para los vendedores y aumentando su porcentaje de éxito. De este modo, se incrementan exponencialmente los niveles de productividad de la compañía.

En el centro de ventas inteligente se han implementado técnicas de aprendizaje especializadas por sector. “Utilizamos nuestra tecnología propia Speech to Text para obtener la información de cada llamada en tiempo real”, afirma Fernández de Valderrama. De este modo, las variables de asignación del algoritmo del SSC se optimizan y realimentan en tiempo real.

Relanzamiento internacional

El relanzamiento de B12 es ya efectivo en los tres países en los que tiene presencia: España, México y Perú. Las oficinas y plataformas de la compañía se distribuyen entre Madrid, Valladolid, Palencia (la sede histórica central de B12, donde se inició la andadura de la compañía), Ciudad de México, Lima y Trujillo.

https://www.agenciab12.com/

Vídeos

Smart Sales Center: Big Data + IA + Inteligencia Comercial



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.