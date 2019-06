Claves para alcanzar los objetivos del Decenio de la Agricultura Familiar Comunicae

viernes, 21 de junio de 2019, 13:39 h (CET) Hace unas semanas se lanzó mundialmente el Decenio de la Agricultura Familiar 2019-2028 de las Naciones Unidas. Tiene como objetivo crear un entorno propicio que maximice las contribuciones a la seguridad alimentaria, la nutrición a nivel global y a un futuro saludable y sostenible El lanzamiento ha sido realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) e impulsado por el Foro Rural Mundial (FRM).

El Decenio de la Agricultura Familiar ha sido un avance que se ha producido gracias al compromiso de muchas organizaciones, asociaciones y gobiernos. Es resultado de un proceso que empezó hace más de 10 años, cuando el Foro Rural Mundial inició la campaña para la declaración del año internacional de la agricultura familiar en el año 2008.

Para esta entidad la declaración del decenio no es, en sí mismo, el cambio que se busca, sino la oportunidad para lograr ese cambio. “Es el comienzo de un camino, que debe llevarnos, irrenunciablemente, a mejorar la vida de los agricultores y agricultoras familiares de los 5 continentes” afirma Martín Uriarte, presidente del Foro Rural Mundial y gerente de Lorra S.Coop.

Este camino se ha visto fortalecido con la celebración de la VI Conferencia Global para la agricultura familiar celebrada en Bilbao, a que asistieron más de 260 participantes de 66 países. En este foro se hizo una importante contribución a la construcción del plan de acción del decenio y decenas de nuevas organizaciones conocieron y se implicaron en el proceso. “Se habló de las principales claves para abordar con éxito el decenio: empoderamiento y reconocimiento a las mujeres y los jóvenes, capacitación y formación. También se habló de agroecología, sostenibilidad económica y ambiental, de seguridad y soberanía alimentaria, del cambio climático de dinamizar las economías locales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030 y de como la agricultura familiar colabora en su consecución” explica Martín Uriarte.

Entre todas estas claves el Foro Rural Mundial destaca 4 aspectos de especial importancia para que el decenio alcance y logre sus objetivos.

*El establecimiento de Planes Nacionales del decenio para la agricultura familia, que plasmen los compromisos específicos en términos de políticas públicas, marcos normativos, asignación de presupuestos, etc. Estos planes deben ser definidos en cada país por los gobiernos, los comités nacionales de agricultura familiar, organizaciones agrarias y otros actores como organizaciones de la sociedad civil, etc.

*El reconocimiento y fortalecimiento de los comités nacionales de agricultura familiar y otros espacios de diálogo político para la elaboración, monitoreo e implementación de los planes nacionales del decenio.

*El fortalecimiento de las organizaciones de agricultores/as familiares, para que sean parte fundamental del proceso de construcción de políticas públicas y también para mejorar los servicios que ofrecen a sus miembros. Esto redoblará su importancia y la necesidad de apoyar su participación en todos los procesos de construcción política.

*La puesta en marcha de sistema de monitoreo de las políticas en el marco del decenio, presentando informes de los avances logrados en cada pilar y en cada nivel. Un sistema en el que deberá participar la sociedad civil.

El trabajo conjunto en estas líneas maestras permitirá hacer del decenio un verdadero instrumento para mejorar la calidad de vida de los agricultores y agricultoras familiares de los 5 continentes.

