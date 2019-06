El CGCFE afirma que mantener la movilidad es el objetivo de la Fisioterapia para pacientes con ELA Comunicae

viernes, 21 de junio de 2019, 12:37 h (CET) Con motivo del Día Mundial contra la ELA, el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) se une a las reivindicaciones de este colectivo y recuerda la importancia de la Fisioterapia, para intentar mejorar los problemas de movilidad que se presentan en el proceso de la enfermedad Hoy día 21 de junio se celebra el Día Mundial contra la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), enfermedad neurodegenerativa que provoca una degeneración selectiva de las motoneuronas y que genera una atrofia muscular progresiva, cuando los músculos dejan de recibir señales nerviosas. La debilidad muscular progresiva avanza hasta la parálisis total del enfermo, afectando a la capacidad de hablar, masticar, tragar y respirar.

Esta enfermedad es más frecuente en varones y se diagnostica mayoritariamente entre los 40 y 70 años de edad, detectándose aproximadamente unos 900 casos nuevos cada año. Actualmente no existen terapias efectivas para su tratamiento, por lo que una de las principales reivindicaciones de los pacientes y sus familias es fomentar la investigación para lograr avances.

El CGCFE se une a las reivindicaciones de este colectivo y recuerda la importancia de la Fisioterapia dentro de un tratamiento integral y multidisciplinar de la enfermedad. Los fisioterapeutas, como profesionales del ejercicio con un fin terapéutico, ayudan a paliar los problemas de movilidad que se presentan en el proceso evolutivo de la enfermedad, con el objetivo de intentar mantener la calidad de vida de los pacientes, evitando la aparición de rigideces y espasmos que van mermando la movilidad. El acceso a la Fisioterapia, a los medios tecnológicos para la comunicación de los enfermos y al soporte psico-social para las familias son necesidades fundamentales para el apoyo a los afectados y su entorno.

El ejercicio físico adaptado y dirigido ayuda a mantener el tono muscular en las fases iniciales de la enfermedad. El tratamiento debe personalizarse a medida que la ELA va avanzando, por lo que, cuando ya no existe respuesta motora en las extremidades, es importante llevar a cabo movilizaciones pasivas, estiramientos suaves y cambios posturales. Por otro lado, la fisioterapia respiratoria ayuda a mantener una correcta función pulmonar.

Desde ADELA, Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica, se pone énfasis en que la Sanidad Pública no contempla los servicios de Fisioterapia tanto en centro como, en estadios avanzados, a domicilio; Logopedia y Psicología, fundamentales para estos pacientes, por lo que son las Asociaciones de Pacientes las que tratan de paliar este déficit. Desde el CGCFE se apoya firmemente esta reivindicación.

