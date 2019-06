ZANINI, ganador del Premio CIAC a la Mejor Empresa de Automoción del año Comunicae

viernes, 21 de junio de 2019, 12:03 h (CET) El CIAC también ha premiado Advanced Nanotechnologies a la Mejor Estrategia de Innovación, Farguell Group con el Mejor Plan de Internacionalización y Lear Corporation a la Mejor Productividad Industrial. El MÍTING d’AUTO, con casi 300 asistentes, consolida su cuarta edición con la presencia de empresas de la industria del automóvil y pone en valor la excelencia de las compañías del sector ZANINI ha sido la ganadora del Premio CIAC a la Mejor Empresa de Automoción del año, el máximo reconocimiento de los galardones que organiza el Clúster de la Industria de Automoción de Cataluña (CIAC) en reconocimiento a las compañías que con su actividad impulsan la competitividad de la industria de automoción de Cataluña. Los premios se han entregado durante la 4ª Edición del MÍTING d’AUTO, la ceremonia anual que organiza el CIAC, la cual ha sido celebrada en las Drassanes Reials de Barcelona anoche con un gran éxito de participación y asistencia.

La 4ª edición de los premios también ha reconocido a Advanced Nanotechnologies con el Premio CIAC a la Mejor Estrategia de Innovación entregado por la empresa Port de Barcelona, ​​Farguell Group con el Premio CIAC en el Plan de Internacionalización entregado por Nissan y Lear Corporation con el Premio CIAC a la Mejor Productividad Industrial, entregado por Bosch. La velada ha sido dirigida por la presentadora de televisión, actriz y periodista Silvia Jato y la ponencia de la experta Inma Martinez, científica de la Agencia Espacial Europea y experta en Inteligencia Artificial en el mundo de la automoción.

Estos han sido los reconocimientos del jurado de esta edición, el cual ha sido formado por el Col·legi de Ingeniers Industrials de Catalunya, el Col·legi de Economistes de Catalunya, ESADE, IESE; Josep María Vall, presidente del CIAC y Josep Nadal, Clúster Manager del CIAC, en calidad de secretario.

Los Premios CIAC, la representación del valor de excelencia del sector

ZANINI AUTO GROUP es una empresa familiar con una historia de más de 50 años de éxitos de crecimiento constante, y por el que en los últimos 8 años ha doblado su facturación. Actualmente está formada por 1.400 trabajadores y suministra 90 millones de unidades de Wheel Trim al año a prácticamente todos los fabricantes de automóviles que son líderes mundiales, desarrollando y suministrando componentes plásticos de valor añadido utilizando las tecnologías más avanzadas.

FARGUELL GROUP fue fundada en 1943 con la estampación de piezas metálicas y recientemente ha recibido el reconocimiento de la Càmera de Comerç de Barcelona por sus 75 años de historia. Lo que comenzó como un taller de la calle Montmany en Gracia se ha convertido en una multinacional de 180 personas con 2 centros de producción, Cataluña y Eslovaquia, y actualmente exportan su producción a más de 12 países. Su estrategia de posicionamiento internacional ha consistido en ser proveedores de productos y servicios subcontratados para industrias manufactureras, sobre todo multinacionales del mundo de la automoción, la electrónica de consumo o los electrodomésticos.

ADVANCED Nanotechnologies S.L. es una empresa nacida en 2012 como Spin Off de la Universitat de Barcelona con una trayectoria de aproximación a los entornos industriales desde sus comienzos. La innovación forma parte de la compañía ya que desde el primer momento su modelo de negocio se basa en la Investigación y el Desarrollo para evitar convertirse en una unidad productiva. Las soluciones y tecnologías que propone tienen como nicho de mercado las empresas fabricantes que tienen el objetivo de innovar constantemente en sus productos.

LEAR CORPORATION MARTORELL, inicialmente Grupo Antolín, comenzó su actividad de fabricación de asientos en 2017. El mismo año entró a formar parte de LEAR CORPORATION adaptándose con éxito a los estándares de la corporación. Pese a no tener una experiencia consolidada en la fabricación de asientos, inicia un camino con muchos retos por delante. La estrategia de la compañía se basa en desarrollar actividades de mejora constante en todos los niveles de la organización: los operarios proponen acciones que permiten mejorar los puestos de trabajo y así llegar a la producción requerida.

El MÍTING d’AUTO, la gran noche de la industria de automoción catalana

El MÍTING d’AUTO se consolida en su cuarta edición como la noche de la industria de la automoción de Cataluña. Su formato de gala y la entrega de premios de reconocimiento a las empresas del sector pone en valor su relevancia en el territorio catalán. Los galardones evalúan las propuestas de los diferentes candidatos en cuatro categorías para promover las diferentes actividades que se desarrollan en las empresas socias del CIAC.

En palabras de Josep Maria Vall, presidente del CIAC: "Nos sentimos muy orgullosos de celebrar por cuarto año consecutivo esta cita del sector de la automoción en Cataluña. Con el MÍTING d’AUTO hemos querido reinventarnos porque la industria se encuentra en re invención. Queremos poner en valor nuestro sector y condecoramos a las empresas asociadas con los Premios CIAC, por su esfuerzo en innovar y adaptarse a los nuevos contextos. Ahora es el momento de alinear nuestra estrategia para afrontar y acompañar las nuevas tendencias y modelos de negocio ".

Por su parte, Genís Alonso, consejero director general de Nissan Motor Ibérica, y que ostenta una vicepresidencia del CIAC, destaca la necesidad de "mantener una industria de la automoción competitiva e innovadora, capaz de hacer frente a los diferentes retos que plantea la nueva realidad tecnológica y medioambiental ".

Como novedad de este año los asistentes del evento han disfrutado de dos zonas exclusivas del Mitin de Auto: en primer lugar, el CIAC Digital Safari by Accenture, un espacio dedicado a las nuevas tecnologías pioneras e impulsoras del sector. Durante la primera parte de la noche los invitados han podido asistir a 6 experiencias innovadoras a través de empresas del sector colaboradoras del evento: Hybrid Spaces, 3D Modeling, Advanced Analytics, Extended Reality, Applied Intelligence y Industry X. 0.

También se contó con el espacio LEAF, zona aprovisionada con un Nissan LEAF diseccionado, para poder ver su funcionamiento interno. El Nissan LEAF es el modelo 100% eléctrico más vendido del mundo. Nissan también ha expuesto esta noche el nuevo PickUp Navara (en su versión especial offroad AT32) así como la furgoneta eléctrica e-NV200 en su versión de pasajeros, ambos modelos fabricados en la planta de la Zona Franca de Barcelona.

La e-NV200, 100% eléctrica, se fabrica en Barcelona en exclusiva para todo el mundo desde el 2014, y ya ha recibido ya más de 10.000 pedidos en Europa, donde es el líder de los vehículos comerciales eléctricos en 10 mercados. En los cinco primeros meses de 2019, Nissan ha producido más de 5.300 unidades en la Zona Franca, un 240% más que en el mismo período del año anterior. Con sus 300 km de autonomía cero emisiones en ciclo urbano, representa una gran oportunidad para las grandes empresas de distribución y para el pequeño comercio, que necesitan contar en sus flotas con un reparto de última milla eficiente, sostenible, de cero emisiones y sin ruido.

Agradecer la participación de todos los patrocinadores del evento por su dedicación y compromiso durante la noche y su preparación: Accenture, Bosch, Nissan, el Port de Barcelona, ​​ABB, AsorCAD, Avanade, Condals Foundry, SEAT y Tecnomatrix.

