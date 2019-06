Cerrajeros Alicante AC prepara sus servicios para hogueras Comunicae

viernes, 21 de junio de 2019, 11:24 h (CET) Con motivos de hogueras en Alicante Cerrajeros Alicante AC amplia sus técnicos para poder cubrir los servicios y urgencias de estos días Con motivo de las fiestas las oleadas de robos aumentan considerablemente al aprovechar los ladrones las ausencias de los inquilinos para traspasar los sistemas de seguridad y llevarse lo que puedan de las casas.

Para evitar estos robos y poder ofrecer un mejor servicio de asistencia, Cerrajeros Alicante ha ampliado sus técnicos disponibles en la zona, para cubrir todos los servicios y urgencias que puedan surgir estos días.

Existen datos que aseguran que 8 de cada 10 cerraduras de la ciudad de Alicante no son seguras, de forma que cacos experimentados pueden abrirlas en apenas segundos sin ningún esfuerzo. Para evitar este tipo de situaciones precisamente, Cerrajeros Alicante AC dispone de todos los materiales y herramientas para cambiar las cerraduras a unas más seguras o instalar mejores sistemas de seguridad en los hogares y negocios de Alicante que quieran mejorar su seguridad para estas fiestas.

También al tener más técnicos disponibles podrán cubrir cualquier tipo de urgencia durante las 24 horas del día, pos si alguien se ha olvidado las llaves dentro de casa, se ha estropeado la cerradura y no pueden entrar o cualquier otra situación comprometida.

Además Cerrajeros Alicante ofrece un servicio móvil a través del cual se puede solicitar presupuesto de forma inmediata y sin compromiso, pudiendo el cliente aceptar o rechazar la oferta en el momento.

Con todos estos servicios este negocio de cerrajeros profesionales, pretende ofrecer la mejor calidad precio a sus clientes, para que estos puedan dejar de preocuparse de todo y vivir las fiestas como toca.

Por ello disponen de los mejores técnicos de la zona, formados y especializados en el sector cerrajero, capaces de resolver todo tipo de problemas.

