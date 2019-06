Dianova lanza la campaña "Human Empowerment" Comunicae

viernes, 21 de junio de 2019, 11:31 h (CET) La organización quiere promover el tratamiento de las adicciones desde una perspectiva holística y poner de manifiesto cómo se entrelazan las adicciones y el género Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas el próximo 26 de junio, Dianova lanza la campaña 'Empoderamiento Humano'. El propósito de la campaña es aumentar la conciencia sobre la necesidad de promover servicios de tratamiento integral de la adicción basados en el empoderamiento de las personas y el desarrollo individual, integrando la perspectiva de género.

A través de este concepto único, la campaña se desarrollará en tres fases: recuperar la capacidad para elegir y abrazar la vida, promover la educación y las habilidades para la vida y fomentar el empoderamiento.

Los trastornos relacionados con el alcohol y otras drogas se han propagado drásticamente y ninguna nación es inmune a sus considerables costos humanos y económicos. Para abordar estos problemas, la mayoría de los países tienen una gama de servicios de apoyo y tratamiento, pero es necesario un gran esfuerzo para adaptar estos servicios a las necesidades de las personas a todos los niveles.

La campaña también quiere instar a los gobiernos y al sector privado a facilitar los medios necesarios para implementar programas adaptados a las necesidades y a las expectativas de todas las personas, resaltando, de forma particular, los vínculos entre género y adicciones, así como las necesidades específicas de las mujeres que desean iniciar un programa de tratamiento y rehabilitación.

Las mujeres se ven particularmente afectadas por las disparidades en el acceso a los servicios de tratamiento de adicciones. Las mujeres con trastornos por uso de sustancias son víctimas de prejuicios y discriminación. No solo se las señala por consumir alcohol u otras drogas, sino también porque la sociedad considera que no han cumplido con sus obligaciones como mujeres, madres y esposas, tradicionalmente esperados de ellas. El impacto de este doble estigma es significativo: de cada cinco personas que actualmente reciben tratamiento en el mundo, solo una es mujer.

Además, la mayoría de los recursos de tratamiento continúan siendo inadecuados. Se basan principalmente en una perspectiva androcéntrica que no tiene en cuenta el alcance de las necesidades. Como resultado, muchas de las mujeres que inician un programa de tratamiento padecen ansiedad y falta de motivación y al final del programa tienen más probabilidades de sufrir recaídas debido a la falta de apoyo social, dificultades económicas o condiciones de vida difíciles.

Dianova aboga por la implementación de modalidades específicas para las mujeres con trastornos por uso de sustancias, incluyendo programas que ofrecen una amplia gama de servicios: tratamiento de adicciones, asesoramiento familiar, búsqueda de vivienda, asistencia legal, formación laboral y profesional. Además, estos programas deben tener en cuenta aspectos culturales y ofrecer modalidades tales como módulos para mujeres embarazadas y/o con hijos a cargo.

Existe una necesidad urgente de respetar los derechos humanos básicos de las mujeres y brindar soluciones a los problemas específicos que enfrentan. Por eso, la campaña se desarrolla bajo el paraguas de un único concepto, el de ‘Empoderamiento Humano’.

Acerca de Dianova

Dianova es una red internacional que comprende asociaciones y fundaciones dedicadas al desarrollo de individuos, comunidades y organizaciones a través de una variedad de programas e intervenciones en los sectores social, de salud y humanitario. La red Dianova opera en América, Europa, Asia y África.

Principales afiliaciones

Dianova International tiene estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC), está registrada como organización de la sociedad civil ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y mantiene relaciones consultivas con UNESCO. Dianova también integra el Consejo Ejecutivo de la Conferencia de ONG en Relación Consultiva con las Naciones Unidas (CoNGO), de la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas (WFTC), del Comité de ONG de Salud Mental y del Comité de Viena de ONG sobre drogas (VNGOC)

