Schneider Electric sube al puesto 11º en el Top 25 de The Gartner Supply Chain 2019

Los rankings anuales de Gartner identifican los líderes de la cadena de suministro y destacan sus mejores prácticas. // En esta edición, la compañía ha recibido también el premio Industrial Manufacturing Supply Chainnovator Award a las iniciativas más innovadoras de la cadena de suministro industrial Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado que ocupa el puesto 11º en el Top 25 de The Gartner Supply Chain 2019*. En esta misma edición, la compañía también ha ganado el Industrial Manufacturing Supply Chainnovator Award, un galardón que reconoce las iniciativas más innovadoras y de gran impacto en la cadena de suministro de la industria manufacturera.

Gartner ha asegurado que "este año entre los líderes de la cadena de suministro destacan tres tendencias clave, que están acelerando sus capacidades y destacándolos aún más por encima del resto del sector: la personalización a escala, el aprovechamiento de los ecosistemas y el impulso de estrategias digitales dirigidas desde las empresas".

Desde 2018, las operaciones globales de la cadena de suministro de Schneider Electric, que comprenden 200 plantas de fabricación en 46 países y 98 centros de distribución, han permitido que sus 86.000 empleados gestionen más de 260.000 referencias y procesen más de 150.000 líneas de pedidos al día.

"Estamos muy satisfechos de haber mejorado nuestra posición en el ranking Top 25 de The Gartner Supply Chain. Es una prueba más de que nuestros esfuerzos para transformar la cadena de suministro están dando resultado, lo cual motiva a nuestro equipo a impulsar, junto a nuestros partners, el programa Supply Chain 4.0. Este está diseñado para que la cadena de suministro sea sostenible, esté conectada y se adapte a las distintas necesidades de los clientes. Consideramos además que el premio Industrial Manufacturing Supply Chainnovator es un reconocimiento a nuestra estrategia, que promueve esta transformación digital en toda nuestra plantilla. Nuestros trabajadores son la piedra angular de nuestra cadena de suministro", asegura Mourad Tamoud, Executive Vice President, Schneider Electric Global Supply Chain.

A finales de 2018, Schneider Electric se situó en el número 5 del Top 15 europeo de la cadena de suministro 2018, también elaborado por Gartner, manteniéndose por cuarto año consecutivo entre las 10 primeras posiciones.

La elección de un ganador o finalista para un premio Gartner no supone una promoción, por parte de Gartner, de ningún proveedor, producto o servicio.

*Gartner Press Release, Gartner Announces Rankings of the 2019 Supply Chain Top 25, May 16, 2019 - https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-05-16-gartner-announces-rankings-of-the-2019-supply-chain-t

**Gartner Press Release, Gartner announces winners of the 2019 Supply Chainnovators Award, May 14, 2019 https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-05-14-gartner-announces-winners-of-the-2019-supply-chainnov-

Sobre el Top 25 de The Gartner Supply Chain

Los 25 primeros puestos de la cadena de suministro se determinan en base a dos componentes principales: el rendimiento empresarial, traducido a datos financieros públicos y de RSE, el cual proporciona una visión sobre el pasado, y un criterio que ofrece una visión sobre el potencial futuro, a la vez que refleja el liderazgo de la comunidad de la cadena de suministro. Ambos elementos se combinan para derivar en una puntuación total para cada compañía.

Los analistas de Gartner elaboran una lista de compañías a partir de una conjunción entre la lista Fortune Global 500 y el ranking Forbes Global 2000. En un esfuerzo por mantener la lista de empresas evaluadas a un nivel factible, se ha aplicado un umbral general de ingresos anuales de 12.000 millones de dólares.