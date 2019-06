Girbau celebra sus 30 años en Francia impulsando su apuesta por el país Comunicae

viernes, 21 de junio de 2019, 11:11 h (CET) Francia fue el país que inició el proceso de internacionalización del grupo que a día de hoy opera en 100 países y cuenta con 15 filiales y centros de producción en España, Francia y China. Para Girbau, el mercado francés representa un enclave estratégico de máxima relevancia a nivel mundial, donde gracias al importante esfuerzo de la compañía por impulsar la innovación y mejorar las instalaciones y maquinaria, la planta Girbau Robotics ha incrementado la producción en un 34% durante los tres últimos años Girbau, líder mundial en soluciones integrales de lavandería profesional, celebra sus 30 años en Francia reforzando su sólida apuesta por el país. Con el lema “30 ans ensamble” los principales clientes, distribuidores y trabajadores de la compañía han querido acompañar a Girbau France en esta ocasión tan especial y emotiva.

Francia fue el primer país donde Girbau inició su proceso de internacionalización. A día de hoy, representa un enclave estratégico a nivel mundial en el que, además de la filial comercial y de servicio, cuenta con el centro de producción e I+D, Girbau Robotics, situado en Grésy-sur-Aix (en la región Ródano-Alpes). La planta, especializada en maquinaria para la automatización de procesos (introductores, plegadores, apiladores) y planchadoras, tiene una superficie de 6.600 m2 y está formada por 100 trabajadores. Gracias al importante esfuerzo de Girbau por impulsar la innovación y mejorar sus instalaciones la fábrica ha realizado en los últimos años un importante salto hacia adelante en fiabilidad, calidad y prestaciones, lo que ha conllevado a un incremento de la productividad del 34% en los tres últimos años.

En palabras de Mercè Girbau, CEO de la compañía: “Girbau Francia representa los inicios del grupo a nivel de expansión internacional, y en estos momentos también representa el futuro. Hemos consolidado la planta de Girbau Robotics como uno de los centros de producción mundiales del grupo más importantes, con la innovación como motor principal. Para nosotros, Francia es un mercado estratégico donde queremos seguir creciendo y por el que apostamos fuertemente” Así lo destacó en el evento del 30 aniversario de Girbau Francia, celebrado recientemente en la planta de Girbau Robotics.

La celebración reunió a las máximas autoridades de la región, entre las que figuraron los alcaldes de Grésy-sur-Aix y Aix-les-Bains, Robert Clerc y Renaud Beretti, respectivamente, el consejero departamental de la Savoie, Claude Giroud, la primer teniente de alcalde de Aix-les-Bains, Marina Ferrari, y la consejera regional de Auvernia-Ródano-Alpes, Marie-Pierre Montoro-Sadoux.

Junto a Mercè Girbau, también estuvieron presentes, Antoni Girbau y Pere Girbau, fundadores y anteriores CEO, acompañados del comité directivo de la organización y del director de Girbau France, Eric Zatkowski. Como invitados, asistieron clientes de Francia, así como los trabajadores de Girbau France y la fábrica Girbau Robotics.

Girbau Francia cuenta con más de 4.000 clientes, 4 concesionarios exclusivos y 20 distribuidores oficiales en el país. En la planta Girbau Robotics, uno de los productos más innovadores fabricados es la planchadora Compact+, que se presentará también en la feria Clean 2019 de New Orleans como la solución idónea para resolver los problemas de espacio en su segmento, ya que fusiona en una sola máquina 5 funciones: introducción, planchado, secado, plegado y apilado.

Sólida presencia internacional

Con sede en Vic (Barcelona), Girbau cuenta con una sólida presencia global. La compañía, que inició en 1989 su internacionalización con su primera filial en Francia, opera a día de hoy en más de 100 países y cuenta con 15 filiales en Europa, América del Norte y Latina, Oceanía y Asia y centros de producción en España (Vic), Francia (Aix-les-Bains) y China (Shanghái).

El grupo está formado por más de 1.000 trabajadores y facturó 170 millones de euros en 2018.

La innovación como motor

Su fuerte apuesta por la I+D+i junto con la reciente creación en 2018 de Girbau LAB, una plataforma de open innovation, han situado a la compañía a la vanguardia de la innovación, eficiencia energética y sostenibilidad. En ese sentido, Girbau dedica todos sus esfuerzos en desarrollar las mejores soluciones y las más punteras del mercado. Una buena muestra es Girbau Sapphire, una solución de conectividad remota para controlar los equipos de lavandería.

A través del propio Girbau LAB, la multinacional participó el pasado mes de mayo en el Vivatechnology 2019, el evento más grande de Europa de networking entre compañías y startups, celebrado en París del 16 al 18 de mayo. Girbau amplía así su ecosistema de colaboración con startups y aceleradoras a nivel internacional y su apuesta por las soluciones disruptivas en el sector de la lavandería en el ámbito del Clean Tech y el Internet of Things.

