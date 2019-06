Salou, Peñiscola y Madrid, destinos top este verano para los turistas por Centraldereservas.com Comunicae

viernes, 21 de junio de 2019, 10:30 h (CET) Salou, Peñiscola y Madrid, destinos top para este verano para los españoles, que este año viajan principalmente en pareja y reservan alojamientos de mayor categoría Centraldereservas.com, portal español de reserva de alojamiento online con más de 1.500.000 alojamientos (hoteles, apartamentos, bungalows, hostales, aparthoteles etc.) disponibles en todo el mundo, presenta los datos de turismo para este verano.

Este verano la playa sigue siendo la estrella como destino top para los españoles y visitantes. Los destinos de playa más demandados están siendo Benidorm, Salou, Peñíscola y Roquetas de Mar. Todos ellos, habituales en los primeros puestos de la lista. Aquellos que se han decantado por ciudad han elegido Madrid como destino principal.

En cuanto a destinos internacionales son Andorra, Albufeira (Portugal), Lisboa, Londres, y Roma los que encabezan la lista. Portugal repite, verano tras verano, como uno de los destinos preferidos para salir fuera de España.

La reserva media es de casi 3 días con un importe de 361,13 euros. Los viajes en pareja son la tendencia de este verano, que se decantan por hotel, respecto a otros alojamientos, y donde la categoría 4 estrellas se reserva en el 45,26% de las ocasiones. Un dato relevante y diferente a años anteriores donde la categoría de 3 estrellas fue la más reservada. Como conclusión, se ve como este verano los españoles salen menos días, pero se alojan en hoteles de un mayor precio.

Sobre Centraldereservas.com

Centraldereservas.com es el mayor portal español de reserva de alojamiento online, con más de 1.500.000 alojamientos disponibles en todo el mundo y 20 años de experiencia en el sector. La empresa, que en 2018 facturó más de 79 millones de euros, basa su éxito en un sistema de reservas muy sencillo para el cliente, una amplia oferta de alojamientos, una cuidada atención al cliente y una inversión en I+D+i. Centraldereservas.com está agilizando su expansión por todo el mundo a través de los portales internacionales www.reserving.com. En el 2017 comenzó a apostar por incluir servicios extra en sus reservas (como forfaits, accesos a parques temáticos y acuáticos, city tours etc.) y el 2018 amplió su oferta con la venta de vuelos. La sede de la compañía está situada en Aínsa, un pequeño pueblo del Pirineo de Huesca y tiene otras dos oficinas en la ciudad de Zaragoza. En Centraldereservas.com cuentan con un equipo de personas que garantizan la mejor atención antes, durante y después de la reserva para que los clientes disfruten de su viaje, y no tengan que preocuparse de nada más. Lo que empezó siendo un proyecto en el que participaban pocas personas se ha convertido en una empresa de más de 150 trabajadores desde la que se ofrecen al cliente alojamientos y servicios añadidos en todo el mundo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.