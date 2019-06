Mapa del estrés: Madrid y Barcelona a la cabeza, Ciudad Real y Córdoba las que menos Los autónomos y los trabajadores por cuenta ajena sufren un estrés similar aunque por causas distintas Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 21 de junio de 2019, 11:44 h (CET) Un reciente informe elaborado por el observatorio Nascia sobre el estrés ha determinado cuáles son los lugares más estresantes para vivir en España.



El estudio, que tenía en consideración las variables del trabajo y la vida personal, tiene como conclusiones generales que las ciudades de Madrid y Barcelona son las más estresantes para vivir mientras que Ciudad Real y Córdoba son las dos más ‘tranquilas’ aunque, eso sí, también con estrés.



En una escala del 1 al 10 las personas sometidas a este estudio tenían que calificar el nivel de estrés en su trabajo, en su vida personal y en el desarrollo de otras actividades cotidianas. Madrid con un 8’1 de media y Barcelona con un 7’9 fueron las que más nivel de estrés mostraron y por otro lado Ciudad Real y Córdoba con un 6’2 y un 6, respectivamente, las que menos.



Otras de las ciudades que se encuentran en la parte alta de esta pirámide del estrés son Bilbao, Valencia y Sevilla con un 7’5, 7’3 y 7’2, respectivamente. En la zona media Coruña, Lugo, Cáceres o Málaga tienen una media de estrés entre el 7 y el 6,8. Y en la parte de la tabla media baja están Valladolid, Zaragoza o Burgos con una puntuación de entre 6’7 y el 6’2.



Un 65% de las personas consultadas por Nascia para la elaboración de este informe indican que el problema de su estrés viene provocado trabajo y la conciliación. El exceso de tareas, un alto nivel de autoexigencia, horarios incompatibles con la vida personal y las dudas sobre el futuro laboral son las principales razones.



El 35% restante cree que su estrés viene por otras situaciones como la ausencia de empleo, también en el ámbito personal, el familiar por cuidado de los niños, problemas con la pareja, con los amigos, obligaciones ‘autoimpuestas’, etc.



El informe destaca que, independientemente del lugar donde se viva, el estrés se sufre de forma diaria. En una escala del 1 al 10 se parte desde un nivel 6 que significa estrés moderado.



Por lo que respecta a los sexos, el estrés muestra una paridad notable. Mientras el 54% de las mujeres ha experimentado estrés agudo en algún momento esto le ha ocurrido al 46% de los hombres.



Las profesiones más estresantes Entre las profesiones más estresantes destacan las relacionadas con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ya que el nivel de tensión y las situaciones peligrosas que afrontan las hacen ocupar estos lugares de forma constante. Es más un estrés agudo por situaciones puntuales que algo que se prolongue en el tiempo.



Los periodistas y organizadores de eventos son otras de las profesiones más sujetas al estrés profesional. Estar en el momento adecuado y en el lugar preciso o coordinar todas las necesidades que un evento supone es también un momento de estrés importante.



Pero los mandos intermedios y los ejecutivos son los que tienen que soportar una mayor carga de estrés tanto en la dirección como en el liderazgo de equipos, además de estar sujetos permanentemente a una serie de objetivos.



En el presente informe elaborado por Nascia no se distingue de forma notable el nivel de estrés de un autónomo frente a una persona que trabaja por cuenta ajena. El 80% de los autónomos condicionan su estrés a la marcha de su negocio, a la captación de clientes y a los pagos a la administración. Por el contrario, el 75% de los trabajadores por cuenta ajena tienen en la acumulación de tareas, los horarios y la relación con su jefe los principales motivos de estrés.



Agricultores, profesores universitarios, matronas y joyeros son algunas de las profesiones que menos estrés padecen. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cada año se diagnostican en España unos 900 nuevos casos de ELA El 21 de junio, es el Día Internacional de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neuromuscular que afecta a adultos y que supone la tercera enfermedad neurodegenerativa en incidencia, tras la demencia y la enfermedad de Parkinson El 62% de los españoles reconoce estar infoxicado en temas de salud ​Respecto a los motivos por los que se desconfía de la red, tanto los especialistas (87%) como los pacientes (70%) refieren que su máxima preocupación es que la información no esté revisada por especialistas y sea poco rigurosa Más de 2 millones de personas sufren depresión en España Se estima que alrededor del 50% de los pacientes con depresión no llega a ser tratado correctamente Los avances en salud visual demandan la formación actualizada y una comunicación médico-paciente efectiva Los diferentes problemas de salud visual, que actualmente afectan al 67% de la población ​La Sociedad Española de Neurología se une a la iniciativa #SaludsinBulos Dos de cada tres noticias falsas que circulan por internet están relacionadas con temas de salud y calidad de vida