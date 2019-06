Los empleados que llevan su mascota a la oficina muestran un 22% más de satisfacción en su trabajo

Mañana viernes 21 de junio se celebra el Día Mundial de Llevar tu Mascota al Trabajo (#TakeYourDogToWorkDay), y aprovechando esta fecha tan señalada, Purina quiere recordar que los animales de compañía tienen una influencia muy positiva sobre nuestro bienestar (físico y mental), no sólo en el hogar, sino también en la oficina. Por ello, Purina acaba de presentar las conclusiones extraídas del reciente estudio ”Taking Dogs into the Office” de la Universidad de Lincoln (Lincoln, Gran Bretaña), según el cual las personas que acuden a trabajar con sus mascotas están un 22% más satisfechas con su situación laboral.



La investigación, realizada a partir de una encuesta a más de 700 empleados de todo el mundo, aclara las dudas de muchas empresas sobre la posibilidad de que los perros en la oficina pueden ser una distracción. Ésta concluye que nada más lejos de la realidad: los empleados que llevan su perro al trabajo muestran unos niveles de concentración superiores a quienes no lo hacían. Además, el informe también revela que su nivel dedicación y compromiso en el trabajo aumentó en un 16.5% y un 14.4% respectivamente desde que las mascotas estaban en la oficina. De hecho, los investigadores sugieren que la presencia del animal puede aumentar los niveles de motivación y atención.



Los resultados del estudio también muestran que los empleados que habitualmente llevan su perro al trabajo están un 14.9% más satisfechos con el equilibrio entre su vida personal y profesional, y que la calidad de vida en el trabajo es un 16.9% superior a la media. Asimismo, también aumenta la percepción que tienen los empleados sobre su influencia en la toma de decisiones de su compañía, con una marca del 16.6% por encima de la media de empleados europeos.



Según el Profesor Daniel Mills, director de la Clínica de Comportamiento Animal de la Universidad de Lincoln y coautor de la investigación junto con el Dr. Sophie Halls, “nuestras conclusiones muestran que, lejos de ser una distracción, permitir a los perros estar en el lugar de trabajo tiene el potencial de mejorar la concentración de los empleados y probablemente también su productividad. Las compañías con visión de futuro deberían considerar seriamente poder admitir perros en su lugar de trabajo. En este sentido, el programa de Purina Pets at Work podría permitirles hacerlo de forma eficiente”.

Desde el año 2016, las oficinas de Purina España en Castellbisbal (Barcelona) tiene en marcha el programa Pets at Work, una iniciativa de la compañía que permite a los empleados llevar a sus mascotas al trabajo. Para ello, Purina ha instalado una zona de juegos para los canes dentro de sus instalaciones, así como bebederos y un pipican en el exterior.



Los beneficios de llevar a tu mascota al trabajo





Varios estudios científicos indican que jugar o acariciar a una mascota puede aumentar los niveles de la hormona oxitocina y reducir la producción de cortisol, la hormona del estrés. Por ello, tener un perro en el trabajo puede ayudar a los empleados a sentirse más reforzados frente a situaciones estresantes brindándoles pequeños momentos de desconexión para considerar sus decisiones, como por ejemplo realizando pausas para acompañarlos a “estirar las patas”. Además, el estrés puede afectar a la productividad, por lo que pasar tiempo con los animales de compañía puede aumentar el rendimiento a medida que disminuye el estrés. Esto da, como resultado, trabajadores más felices que se desempeñan mejor su labor en el lugar de trabajo.



En España, cada vez más personas muestran interés por los beneficios que aportan las mascotas en el lugar de trabajo. Así lo manifestó otro estudio independiente encargado por PURINA en 2017, el cual reveló que el 74% de los empleados españoles -y el 68% de los europeos- (millenials y seniors), llevarían a sus animales de compañía al trabajo si se le permitiese hacerlo. Entre ellos, un 44% lo haría a diario.



Además, el informe manifestó que el 53% de los entrevistados siente intranquilidad al dejar solo en casa su perro, siendo el tercer motivo de preocupación tras la salud (63%) y la correcta nutrición (57%).