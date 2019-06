Mail Boxes Etc. renueva el acuerdo de patrocinio con LaLiga Comunicae

viernes, 21 de junio de 2019, 09:44 h (CET) Mail Boxes Etc. y LaLiga anuncian la renovación del acuerdo de colaboración para las dos próximas temporadas, reforzando así el compromiso de Mail Boxes Etc. con el mundo del deporte y poniendo a disposición de LaLiga su red nacional de mensajería Mail Boxes Etc. proveedor oficial de LaLiga desde la temporada 2017/18, renueva su contrato de patrocinio durante las dos próximas temporadas convirtiéndose así en el proveedor oficial de mensajería de LaLiga.

La marca de mensajería estará presente en los estadios, a través de su logo, además de la web oficial: www.laliga.es, junto al resto de patrocinadores o proveedores oficiales y enlazada su web corporativa: www.mbe.es/es.

El acuerdo de patrocinio incluye, asimismo, la difusión de la marca Mail Boxes Etc. y sus diferentes comunicaciones comerciales en las competiciones y soportes de LaLiga, incluyendo soportes digitales, redes sociales, aplicaciones móviles, web oficial, así como derechos de hospitality tanto en LaLiga Santander como en LaLiga 1I2I3.

El objetivo de Mail Boxes Etc. es obtener visibilidad en más ciudades. En palabras de Josep Mª Obiols, Country Manager de Mail Boxes Etc. en España: "La relación de colaboración con LaLiga nos ha llevado a reforzar nuestra identidad de marca en España, hecho que valoramos muy positivamente. Además, compartimos claramente con LaLiga sus valores de marca; el trabajo en equipo, el esfuerzo y la profesionalidad, para la obtención de resultados de excelencia. En definitiva, es un acuerdo que desde el departamento de marketing de MBE valoramos muy positivamente".

Javier Tebas, presidente de LaLiga aseguró: "Desde LaLiga siempre apostamos por las mejores marcas y por eso estamos muy agradecidos de que Mail Boxes Etc. deposite su confianza en nosotros para las dos próximas temporadas. Gracias a esta alianza, LaLiga podrá seguir creciendo de la mano de una de las marcas líderes en el ámbito de la mensajería”.

Con este acuerdo de colaboración Mail Boxes Etc. ofrece a LaLiga la mayor red de franquicias del mundo en el sector de los servicios de envíos, logística, impresión, servicios de marketing y comunicación y apoyo a la actividad de empresas y particulares. En España MBE cuenta con 240 centros repartidos por todo el territorio que han generado oportunidades de empleo y crecimiento regional, logrando ofrecer un servicio único en cada región.

Sobre Mail Boxes Etc.

Mail Boxes Etc. (MBE) es una de las mayores redes de Centros de Servicios convenientemente ubicados que ofrecen envíos, logística, impresión, servicios de marketing y comunicación a empresas y particulares.

Los Centros de Servicios MBE, son en propiedad y administrados por empresarios franquiciados que reciben el soporte de equipos experimentad os y ofrecen a pymes y particulares, soluciones a medida de las necesidades de sus negocios y actividades.

En 2017, con la adquisición de Alphagraphics y PostNet (2 compañías estadounidenses con una oferta de servicios similar a MBE), MBE amplió su red global a 2.540 centros en 47 países, con unas ventas anuales combinadas de aproximadamente 861 millones de Euros (FY2018).

Desde que se abrió el primer Centro MBE en 1993 hasta hoy, la red española ha alcanzado más de 240 Centros de Servicios con unas venta s globales de 103,4 millones de Euros en 2018 (+13,5 vs 2017). MBE España es miembro de pleno derecho de la AEF, Asociación Española de Franquiciadores.

Para más información sobre MBE, por favor visitar:

www.mbeglobal.com

www.mbe.es www.mbe-franquicia.es

MBE Worldwide Group

www.mbeglobal.com - www.mbe.it - www.mbe.es - www.mbe.de - www.mbefrance.fr www.mbe.pl www.postnet.com www.alphagraphics.com

Acerca de LaLiga

Fundada en 1984, LaLiga es una asociación deportiva que comprende a los 41 equipos que conforman la primera y segunda división del fútbol profesional en España. LaLiga, con sede en Madrid, es responsable de LaLiga Santander, de LaLiga 123 y de la producción televisiva, que en la temporada 2017/2018 llegó a más de 2.700 millones de personas en todo el mundo. La asociación también dispone de una fundación activa y es la primera liga de fútbol profesional del mundo que cuenta con una liga para futbolistas con discapacidad intelectual: LaLiga Genuine Santander.

Para más información sobre MBE, por favor visitar: www.mbe.es www.mbe-franquicia.es

Para más información:

Brand Comunicación: Marta Rodriguez - marta@brandcomunicacion.com

Núria Hernando - nuria@brandcomunicacion.com

Telf: 932700909

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Etiquetas Electrónicas ESL, la última tendencia en la Automatización Industrial en España [Informe Meinsa] Check Point ha desarrollado una tecnología capaz de analizar y reconocer el malware por su ADN Javier Ventura-Traveset, nuevo académico de la Real Academia de Ingeniería El restaurante Bodega de los Secretos explica los misterios albergados en su interior Wayra colabora con Campus IFEMA Thinkids para formar a más de 400 niños en emprendimiento e innovación