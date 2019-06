Cuatro alumnas de EAE Business School seleccionadas para el programa de talento de LOEWE Comunicae

jueves, 20 de junio de 2019, 16:58 h (CET) Las alumnas fueron reclutadas a través del Recruiting Day Be LOEWE 2019 que se celebró en el campus de Madrid de EAE. Be LOEWE 2019 contó con la participación seis escuelas de negocios que compitieron para optar a las 13 becas disponibles de la marca de origen español Cuatro alumnas de EAE Business School (www.eae.es) han sido seleccionadas para el programa de talento de la marca de origen español, LOEWE, a raíz del Recruiting Day Be LOEWE 2019 que se celebró en campus de Madrid de EAE Business School. Be LOEWE 2019 contó con la participación de una treintena de alumnos que están cursando un máster en seis prestigiosas escuelas de negocio.

A lo largo de la jornada, los responsables de Recursos Humanos de LOEWE organizaron actividades y dinámicas de reclutamiento y plantearon retos a los candidatos para medir su capacidad creativa y de resolución. El primer ejercicio consistió en un “Personal Pitch”, con proyección de vídeos incluida; el segundo, en un trabajo por equipos,“Create and Sell”, para idear un producto; y por último, un “Speed Interviews” con los Hiring Managers.

Durante el evento, que se desarrolló íntegramente en inglés, los estudiantes interactuaron con reclutadores de la firma de lujo como Carmen Andrés, HRBP & Talent Manager, o María Trujillo, del equipo de Recursos Humanos de la marca, además de Alumni de EAE. “Las escuelas de negocio son una importante fuente a la hora de captar talento por su capacidad de dar las herramientas para que emerjan las mejores ideas de sus alumnos”, explicó Trujillo quien hace unos años se encontraba entre los candidatos para ser reclutada.

Para esta temporada, LOEWE tiene 13 vacantes para cubrir las prácticas veraniegas en 11 departamentos distintos de la firma del grupo LVMH. Recruiting Day Be LOEWE 2019 reunió en EAE Business School a los directivos de cada uno de los departamentos de LOEWE que forman parte del proceso productivo y empresarial de la destacada empresa de lujo: E-Commerce, Wholesale, Operaciones, Project Management, Marketing Digital, Product Perfumes LOEWE, CRM (Loyalty & Clienteling), Material Development, Sales Merchandising, Product y Product Training.

