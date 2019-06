Lola Market y Scoobic se unen para el reparto sostenible en las ciudades Comunicae

jueves, 20 de junio de 2019, 17:03 h (CET) El nuevo sistema de reparto 100% eléctrico comenzará hoy en modo prueba en el centro de Madrid El reparto sostenible en el centro de la ciudad ya es posible.

Lola Market, plataforma para la compra online de alimentación, se une a Scoobic, empresa de vehículos de reparto 100% eléctricos, para conseguir un modelo logístico con cero emisiones en el centro de las ciudades.

Lola Market permite hacer la compra online en supermercados (Lidl, Meracadona, Dia, Carrefour etc.) y mercados con la ayuda de un personal shopper, que se encarga de elegir los productos de la lista de la compra, y que es entregada en el domicilio en 1 hora o en la franja horaria que el consumidor desee. Además, ofrece la posibilidad de hacer un pedido multi-tienda en grandes superficies, mercados tradicionales y tiendas especializadas, tanto desde la App como desde la web.

El servicio de reparto sostenible se probará por primera vez hoy en la zona de la Latina, en pleno centro de Madrid, para testar los beneficios y el funcionamiento del vehículo y estudiar su utilización a partir de ahora en las entregas en las zonas centrales y menos accesibles de las ciudades para los vehículos de reparto.

Scoobic: el coche eléctrico, ligero y accesible a calles peatonales

La idea de la creación de un vehículo eléctrico se gestó en Lola Market, en su búsqueda de solucionar los problemas de entrega en las grandes ciudades y facilitar el trabajo de los repartidores y se materializó a través de Scoobic, un proyecto familiar liderado por José María Gómez, su CEO. Consiguieron así el desarrollo de un vehículo 100% eléctrico, con cero % de emisiones que aúna la agilidad y rapidez de una moto con la posibilidad de carga de una furgoneta y que, además, limpia el aire de las ciudades gracias a un sistema de aspiración, que filtra las partículas de carbono y emite aire limpio.

Ambas empresas se unen ahora para probar este nuevo modelo de reparto con Scoobic, el vehículo ágil y económico que facilitará la entrega en centros urbanos (last mile), incluso en calles restringidas al tráfico ya que también se transforma en carretilla, por lo que es ideal para acceder a calles peatonales.

Además de contar con una autonomía de hasta 300 kilómetros funcionar con baterías extraíbles e intercambiables en tan solo un minuto, Scoobic se convierte también en un vehículo concebido para salvar vidas, ya que cada una de las unidades incluye un desfibrilador; los conductores serán avisados para atender, a través de una App, a cualquier persona que haya sufrido una dolencia cardíaca.

Sobre Lola Market

Lola Market ofrece un servicio de calidad en la compra online de productos de alimentación permitiendo realizar simultáneamente la compra en supermercados (como Lidl, Carrefour, Mercadona, Dia), mercados tradicionales y tiendas especializadas.

El cliente puede elegir entre una amplia selección de comercios disponibles en la web o la App del servicio. Una vez realizada la compra online, un personal shopper se encarga de elegir cuidadosamente cada uno de los productos de la lista de la compra que será entregada por un repartidor en 1h o en el momento que el cliente prefiera.

Lola Market se encuentra disponible en las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Murcia, Alicante, Zaragoza, Bilbao, A Coruña, a través de más de 150 establecimientos, entre los que destacan supermercados de primera línea, mercados tradicionales y tiendas especializadas.

Sobre Scoobic

Más de 25 años de experiencia en el mundo del motociclismo avalan a la compañía creadora del concepto Scoobic, que fue fundada con un objetivo muy definido: acelerar la llegada de las ciudades sostenibles gracias a vehículos eléctricos que cuiden de las ciudades y, por tanto, de las personas.

Scoobic es un vehículo 100% eléctrico que, al aunar la agilidad y rapidez de una moto, soluciona los actuales problemas de logística en las grandes ciudades (last mile / última milla). Con una capacidad de carga de 1.000 l. y 750 kg, se consolida como el vehículo idóneo para cualquier tipo de reparto, al poder acceder, además, a las calles más peatonales, gracias a la posibilidad de convertirse en una carretilla.

Scoobic destaca por ser un vehículo “000 emisiones”: cero humos, cero atascos y cero ruidos. Cuida al máximo el medioambiente a través de un sistema de limpieza que filtra las partículas de carbono y emite aire limpio. Además, cada una de las unidades lleva incorporado un desfibrilador, lo que hace de este vehículo también un instrumento concebido para salvar vidas.

