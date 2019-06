Edificio Cuzco IV propone 5 tips para combatir la caída de la productividad este verano Comunicae

jueves, 20 de junio de 2019, 16:35 h (CET) Edificio Cuzco IV pone en marcha el próximo 11 de julio una master class de Health Training al aire libre en su rooftop con vistas panorámicas de Madrid. Se trata de una de las iniciativas que ha puesto en marcha el edifico con motivo del comienzo del verano para aumentar el nivel de productividad y el rendimiento de los trabajadores durante los meses estivales Un estudio* estima que la productividad desciende hasta un 25% los meses de julio y agosto. Con la llegada del calor y del buen tiempo, las jornadas intensivas y las incipientes ganas de irse de vacaciones, resulta más difícil concentrarse y olvidarse de los placeres que ofrece la temporada estival y seguir siendo igual de productivos en el trabajo. A esto se une el hecho de que, por norma general, el flujo de trabajo disminuye en verano, lo que lleva a una mayor distracción de los empleados. Ante eso, cada vez más empresas entienden que motivar a los empleados se ha convertido en una tarea indispensable para lograr un equipo comprometido y una atmósfera de trabajo adecuada durante los meses estivales. Edificio Cuzco IV, el icónico edificio en pleno distrito financiero de la capital, expone cinco tips para que la productividad no decaiga este verano:

Hacer ejercicio al aire libre: practicar deporte a primera hora de la mañana y al aire libre hará que los trabajadores afronten el día más concentrados y con mucha más energía. Una opción perfecta para combatir el estrés y las malas posturas es el entrenamiento funcional, un tipo de entrenamiento que puede adaptarse a casi cualquier edad y estado de forma física, adaptado para que pueda desarrollarse en el ámbito laboral. Por eso, Edificio Cuzco IV llevará a cabo el próximo 11 de julio una master class al aire libre de su programa de entrenamiento funcional Health Training en su rooftop en la planta 20 con vistas panorámicas de Madrid. Un entrenamiento perfecto para aquellos trabajadores que en tan solo 30 minutos quieran trabajar todo el cuerpo y estar listos para volver al trabajo con un chute de energía y la sensación de bienestar que se siente tras liberar endorfinas.

Cuidar la alimentación en verano. La comida tiene una relación muy directa con el estado de ánimo y el bienestar. Llevar una dieta sana y equilibrada contribuye de forma muy positiva a mejorar el humor y bienestar, y a sentirse llenos de energía y de ilusión por la vida. Por eso, cuidar la alimentación en verano para que la productividad aumente es especialmente importante: hay que mantenerse hidratados, introducir en la dieta alimentos ricos en triptófano y que estimulen la dopamina, aumentar el consumo de frutas y verduras y reducir el consumo de cafeína. En este sentido, Edificio Cuzco IV cuenta con una carta veraniega ad hoc en su restaurante Do Eat, un espacio con muchas propuestas saludables y con una carta compuesta por comida ligera preparada principalmente con la fruta y verdura fresca que se procesa diariamente en el restaurante.

Introducir metodologías de organización como “Getingt Things Done”. Se trata de una forma de trabajar distinta que se ha convertido en el nuevo estándar en productividad personal para el siglo XXI. Es un proceso sencillo de cinco pasos que permite a cualquier persona gestionar de manera eficiente su trabajo, mejorando su rendimiento y reduciendo el estrés. El método GTD apuesta por tener un sistema organizativo en el que se puede confiar, externo a la memoria. Con este sistema, la mente puede estar tranquila sabiendo que no se le escapa nada y, por lo tanto, puede dedicarse a hacer lo que toca: trabajar en acciones concretas, de forma creativa y eficiente.

Dejar de procrastinar en el día a día: En verano parece que la procrastinación se vuelve tendencia. La pereza se apodera de muchos trabajadores y las tareas tediosas, más pesadas o aburridas se dejan para otro momento, dando prioridad a aquello que resulta más fácil o que apetece más en ese momento. Esto solo generar ansiedad, y por tanto, menor productividad, ya que las tareas que los trabajadores tienen pendientes y que resultan pesadas, desafortunadamente, no desaparecerán aunque se pospongan. Es aconsejable completarlas a primera hora de la mañana para poder dedicar el resto de la jornada laboral a tareas que resulten más agradables y motivadoras.

Trabajo en equipo y coworking: para evitar que el calor disminuya el rendimiento y las vacaciones rompan los proyectos empezados, es muy importante fomentar el trabajo en equipo en las oficinas durante los meses de verano. Diferentes estudios afirman que intercambiar vivencias y experiencias con otros profesionales enriquece de manera exponencial al trabajador y fomenta su capacidad de liderazgo. Por ello, cada vez es más importante encontrar oficinas que reserven espacios para establecer zonas de trabajo y coworking, espacios destinados a conferencias y cursos de formación, o salas para poder realizar reuniones y Consejos de Administración entre directivos. Tal y como plantea Espacio C4 en la primera planta de Edificio Cuzco IV, que organiza los Lunch&Learn, un ciclo de conferencias motivacionales con los profesionales más exitosos de diferentes áreas de influencia.

