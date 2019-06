Ontruck ficha a expertos de transporte procedentes de los principales operadores logísticos internacionales Comunicae

jueves, 20 de junio de 2019, 15:27 h (CET) Las últimas incorporaciones son Elena Lucas, con experiencia en compañías como XPO, CH Robinson y Ondara Logística, y Jenny Reynolds, procedente de Kuehne+Nagel Ontruck, operador español de transporte regional de mercancías por carretera, quiere convertirse en la red logística más eficiente del mundo, liderando el cambio de las dinámicas que se han aplicado tradicionalmente en este sector hacia un nuevo modelo de gestión optimizado, en el que la tecnología permite soluciones más flexibles y eficaces tanto para los transitarios y los operadores logísticos como para los transportistas.

Para conseguirlo, la compañía ha decidido apostar desde sus inicios por profesionales altamente cualificados, captando talento estratégico de primer nivel con una destacada especialización en el ámbito de la tecnología y la innovación, pero sobre todo con un profundo conocimiento del sector del transporte.

"No nos importa la edad, ni el sexo, ni el lugar de procedencia: lo que nos interesa es el talento, conseguir que los mejores profesionales de todos los ámbitos de nuestro interés se sumen al proyecto y lo consideren algo suyo, compartiendo su experiencia y enriqueciéndose con la de los demás. Prueba de ello es que nuestra plantilla está formada por más de 160 personas de 29 nacionalidades diferentes, y el rango de edad oscila entre los 24 y los 55 años", explica Iñigo Juantegui, cofundador y CEO de Ontruck.

Dos mujeres protagonizan las nuevas incorporaciones

Precisamente, las últimas incorporaciones al equipo han sido dos mujeres: Elena Lucas, Key Account Manager para España, de origen rumano, con más de ocho años de experiencia en compañías como XPO, CH Robinson y Ondara Logística; y la escocesa Jenny Reinolds, Senior Account Manager para Reino Unido, tras más de nueve años trabajando en el operador logístico internacional Kuehne+Nagel.

Para ambas, la llegada a Ontruck procedentes de compañías de transporte de perfil tradicional representa una apuesta por una forma diferente de hacer las cosas para conseguir mejores resultados en un sector necesitado de innovación en los sistemas de gestión. Asimismo, ambas valoran enormemente el hecho de formar parte de un equipo en el que cada persona cuenta, y donde todos tienen una fuerte motivación por aprender y un firme compromiso para contribuir al éxito de la empresa.

Jenny Reynolds lo describe así: "En esta industria es frecuente ver cómo la gente se resiste al cambio. Por eso es muy inspirador ver cómo personas de todos los niveles hacen frente a muchos cambios con actitud positiva y mente abierta, dejándose la piel cada día y remando a la vez para conseguir un mismo objetivo: el éxito de Ontruck. Es algo que no había visto en toda mi vida".

Un equipo consistente con sólida experiencia

Estos dos recientes fichajes se suman a un equipo ya consistente, con una importante experiencia acumulada en el sector transporte. Entre ellos cabe destacar perfiles como los de José Lezáun, Head of FTL, con una trayectoria de más de 20 años en compañías como Grupo Sesé, Schenellecke Logistics o Grupo Giraud; José Luis Cuadros, actual Head of Sales para España tras 20 años en empresas como CH Robinson, Van Overveld y Lo-Trans; o Gloria López, Fleet Manager, que acumula una década de experiencia en empresas como Primafrio.

Entre los principales logros alcanzados por Ontruck, Lezáun destaca "la eliminación de muchos procesos manuales a través de la tecnología, proporcionando a los transportistas una herramienta que simplifica su trabajo diario; y la importante reducción de ineficiencias a través del enrutamiento automático de cargas, que ha permitido disminuir de forma notable los kilómetros rodados en vacío".

Por su parte, Gloria López asegura que "Ontruck ha dado la vuelta al papel del transportista, hasta ahora el último eslabón, y lo ha elevado al mismo nivel de los clientes, adaptándose a sus necesidades y consiguiendo que mejore sus ingresos mensuales. Además, hemos ganado la confianza de grandes cuentas como Chep, DB Schenker, Kuehne+Nagel, Rhenus Logistics o DACHSER, entre otras".

La combinación entre la tecnología más innovadora y la visión clara y precisa del mundo del transporte le ha permitido a la compañía evolucionar hacia un nuevo concepto empresarial cada vez más profesionalizado, capaz de resolver los principales problemas de los grandes operadores logísticos, y desarrollar el negocio de la manera más razonable, eficiente y escalable.

