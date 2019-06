Teresa María González Márquez ofrece 10 consejos para la seguridad de la alimentación este verano Comunicae

jueves, 20 de junio de 2019, 15:07 h (CET) Es importante saber que la intoxicación alimentaria es más común en verano que en cualquier otra época del año. Esto se debe a que las bacterias crecen más rápido en climas cálidos y húmedos. En las condiciones adecuadas, las bacterias pueden multiplicarse rápidamente y contaminar los alimentos Desafortunadamente, no siempre se sabe cuando la comida está contaminada - por lo general se verá, olerá y sabrá normal, poniendo en riesgo de intoxicación alimentaria.

Un gran número de españoles no siguen unas normas básicas en su alimentación y se intoxican cada verano, y algunas personas corren más riesgo que otras. Las mujeres embarazadas, los ancianos, los niños pequeños y las personas con enfermedades crónicas, que corren un riesgo especial.

Hay que tener cuidado al preparar, almacenar o servir alimentos, especialmente durante los meses más cálidos del verano, la mejor manera de prevenir intoxicaciones en la alimentación es seguir 10 fáciles consejos de nutrición.

Aquí están 10 buenos consejos para prevenir la intoxicación por alimentos para este verano:

Primer consejo: Ajustar el termostato. Asegurarse de que la temperatura de la nevera sea inferior a 5°C y mantener el congelador entre -15°C y -18°C. Abastecer bien la nevera con bolsas de hielo o hielo limpio y cambiarlas con regularidad. Mantener las ensaladas frescas y la carne segura en el refrigerador o en la nevera a 5°C o menos hasta que se cocinen o se sirvan.

Segundo consejo: Llevar la comida a casa rápidamente. Llevar los alimentos fríos, congelados o calientes directamente a casa en recipientes aislados.

Tercer consejo: Mantener la comida caliente. Si no se desea enfriar los alimentos inmediatamente, hay que mantenerlos calientes a 60°C o más. Volver a calentar bien los alimentos para que estén al vapor (por encima de 75°C) o hirviendo.

Cuarto consejo: No hay que dejar que los alimentos calientes se enfríen completamente antes de refrigerarlos. Es importante poner los alimentos calientes en el refrigerador o congelador tan pronto como el vapor deje de subir. Primero, se debe enfriar rápidamente sumergiendo el recipiente en hielo o en un baño de agua fría. Después se deben dividir los alimentos en recipientes más pequeños y poco profundos para que se enfríen más rápidamente en el refrigerador.

Quinto consejo: Se debe mantener la carne, el pollo y los mariscos crudos refrigerados y alejados de los alimentos cocidos. Cuando las bacterias de la carne cruda llegan a los alimentos cocidos puede causar intoxicación alimentaria. Por lo que se debe colocar la carne cruda debajo de otros alimentos en el refrigerador y no dejar que los jugos de carne cruda goteen sobre otros alimentos. Se deben usar diferentes tablas de cortar para los alimentos crudos y cocidos, o lavar entre usos. Es necesario lavarse bien las manos después de tocar la carne cruda.

Sexto consejo: Importante descongelar bien los alimentos congelados. A menos que los alimentos se fabriquen para ser cocinados a partir de alimentos congelados (se debe verificar las instrucciones del paquete), asegurarse de que estén descongelados antes de cocinarlos.

Séptimo consejo: No se debe llenar demasiado el refrigerador. Es importante siempre disponer de suficiente espacio para la circulación de aire dentro de la nevera porque es importante para un enfriamiento eficaz. Un buen consejo si va a atender a una multitud de personas es mantener las bebidas en hielo o en una nevera aislada y reservar el espacio de su nevera para la comida.

Octavo consejo: No se debe olvidar guardar las sobras de manera segura. Importante guardar la comida sobrante en el refrigerador inmediatamente a la comida y comerlas entre tres y cinco días. Si no se planea comerlas dentro de este tiempo, se debe congelar inmediatamente.

Noveno consejo: Importante saber cuándo hay que tirar la comida. No se deben comer alimentos que hayan quedado fuera de la nevera durante más de cuatro horas, especialmente aves de corral, carne, mariscos, arroz cocido y pasta cocida.

Décimo consejo: Hay que evitar manipular alimentos cuando uno no se siente bien. Si se tiene diarrea, vómitos, dolor de garganta con fiebre, fiebre o ictericia, o enfermedades infecciosas de la piel, se debe evitar manipular alimentos y consultar a un médico si los síntomas persisten.

