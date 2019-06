Playa Hotels & Resorts recibió el premio al Mejor Grupo Hotelero Todo Incluido de México

Playa Hotels & Resorts N.V. (NASDAQ: PLYA, "Playa"), fue galardonado con el premio de la industria al Mejor Grupo Hotelero Todo Incluido por la gestión de sus resorts en México. Además, recibió varios otros reconocimientos en la gala anual de los Premios WAVE de TravelAge West celebrada recientemente en Marina del Rey, California Estos premios se destacan por la amplitud de su cobertura de la industria de viajes, con más de 180 empresas de viajes que incluyen aerolíneas, hoteles y resorts, líneas de cruceros, alquiler de automóviles, trenes, operadores turísticos y seguros de viaje —todas compitiendo por el reconocimiento de los agentes de viajes profesionales y el equipo editorial de TravelAge West—.

“La industria hotelera es uno de los sectores más competitivos y de más rápido crecimiento en el mundo. En Playa, tenemos el privilegio de que se nos confíe la administración, comercialización y operación de marcas globales icónicas como Hyatt y Hilton, así como marcas recientemente establecidas, y relativamente nuevas, en el mercado de América del Norte, como Jewel Resorts y Panama Jack Resorts. A medida que Playa continúa aumentando su cartera de excepcionales resorts de lujo todo incluido, es especialmente gratificante recibir reconocimiento dentro de un campo muy talentoso como el Mejor Grupo Hotelero Todo Incluido”, declaró Kevin Froemming, vicepresidente ejecutivo y director de Marketing de Playa.

Además del reconocimiento de Playa como uno de los mejores grupos hoteleros, también recibió el muy codiciado premio al 'Mejor Resort Todo Incluido para Bodas en México' gracias a su famoso resort Hyatt Ziva Cancun en México.

“Vemos increíbles oportunidades y posibilidades de crecimiento en el segmento de bodas/romance del mercado. Nuestros complejos se destacan especialmente por tener la mejor ubicación en algunos de los des! tinos más deseados del mundo; nuestra capacidad de mantenernos a la vanguardia de la innovación es la clave para superar continuamente incluso las expectativas más exigentes de nuestros huéspedes”, afirmó Howard Tanenbaum, vicepresidente sénior de Ventas.

Acerca de Playa Hotels & Resorts N.V.

Playa es un propietario, operador y promotor líder de resorts con servicio todo incluido en ubicaciones privilegiadas frente al mar en destinos vacacionales populares en México y el Caribe. Posee o administra una cartera total que consta de 21 resorts (7936 habitaciones) ubicados en México, Jamaica y República Dominicana. En México, Playa es operador y propietario de Hyatt Zilara Cancun, Hyatt Ziva Cancun, Panama Jack Resorts Cancun, Panama Jack Resorts Playa del Carmen, Hilton Playa del Carmen an All-Inclusive Resort, Hyatt Ziva Puerto Vallarta y Hyatt Ziva Los Cabos. En Jamaica, Playa es administrador y propietario de Hyatt Zilara Rose Hall y Hyatt Ziva Rose Hall, Hilton Rose Hall Resort & Spa, Jewel Dunn’s River Beach Resort, Jewel Grande Montego Bay Resort & Spa, Jewel Runaway Bay Beach & Golf Resort y Jewel Paradise Cove Beach Resort & Spa. En República Dominicana, Playa es administrador y propietario de Hilton La Romana an All-Inclusive Family Resort y Hilton La Romana an All-Inclusive Adult Resort. Playa también posee cuatro resorts en México y República Dominicana que son administrados por un tercero y Playa administra el Sanctuary Cap Cana, en República Dominicana.

