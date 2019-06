La Carbonera: parrilla urbana en pleno Barrio de Salamanca Comunicae

jueves, 20 de junio de 2019, 13:10 h (CET) Los amantes de la decoración y la gastronomía están de suerte: en la céntrica calle de Castelló abre sus puertas La Carbonera Restaurante, una exquisita parrilla urbana en la que encontrar los productos de gran calidad en un ambiente que acompaña, acoge y mima al comensal desde el principio al fin. Sugerencias "De la huerta", "Para compartir", productos de concha, crudos y los mejores pescados y carnes a la parrilla se dan cita en uno de los restaurantes más instagrameables del barrio de Salamanca En la calle Castelló 38 se encuentra este templo de lo culinario centrado en todos los alimentos elaborados con mucho mimo a la parrilla de carbón.

Su espacio es amplio y con recovecos, decorado en tonos chocolate, tostado, caramelo y madera con un objetivo: hacer sentir al comensal como en su propia casa, o incluso mejor. Un lugar en el que disfrutar en compañía de amigos, familia o pareja, todos tienen cabida en este restaurante en el que las recetas elaboradas al carbón son las auténticas protagonistas.

A la hora de hablar de su carta, cabe destacar que se divide en los siguientes apartados: “De la Huerta”, donde se pueden encontrar recetas elaboradas con los mejores productos de la tierra: Tomate Raf aliñado con cebolleta, Tomate “corazón de buey” con ventresca, Alcachofas en flor, Parrillada de verduras, Champiñones a la brasa de carbón o la Ensalada César “de autor”.

En el apartado “Para compartir” despuntan sabores tradicionales a la vez que exquisitos, como el Pan de cristal, el Jamón ibérico, los Lomos de sardinas ahumadas, los boquerones frescos frititos, los callos ligeramente picantes, la burrata al pesto, las croquetas de jamón, cecina o boletus y una exquisita Tabla de quesos que a cualquiera le hará la boca agua.

Por otro lado, La Carbonera también incluye entre sus delicias culinarias una cuidada selección de productos de “Concha”, como las zamburiñas, las navajas, los mejillones, los berberechos o las ostras.

En la sección de “Crudos” despuntan el Steak tartar (nunca falla), el Ceviche de gambón y dorada con plátano macho y el Salmón marinado en eneldo estilo Imperio del Sol.

Por otro lado, La Carbonera no se olvida de albergar entre sus sugerencias los mejores “Pescados” de temporada, como el Pulpo a la parrilla, el Atún rojo salvaje, la Merluza de pincho gallega, el Bacalao a la brasa o el Salmón noruego en papillot al punto de sal.

Y, por último, y para todos los forofos de la carne, esta localización gourmet les tiene reservadas estas deliciosas recetas que a nadie dejarán indiferente: Chorizo criollo o rojo, Chuletitas de cordero, Solomillo de vaca, Pollo de campo brasa, Lomo alto, Chuletón madurado, Entraña, Secreto Ibérico y Hamburguesa de buey madurado.

