Just Eat premia por tercer año a los mejores restaurantes de comida a domicilio en España

jueves, 20 de junio de 2019, 12:48 h (CET) La compañía ha celebrado la III edición de los Premios de Comida a Domicilio con el objetivo de premiar el esfuerzo de los restaurantes adheridos a la plataforma y dar voz a sus clientes a través de las votaciones Just Eat, la compañía que lidera el mercado de comida a domicilio en España, ha celebrado la III edición de los ‘Premios Just Eat de Comida a Domicilio’. Tras la buena acogida de las dos primeras ediciones en nuestro país, la compañía ha entregado de nuevo estos galardones con el objetivo de reconocer el esfuerzo de los restaurantes adheridos a la plataforma que ofrecen su carta a domicilio para adaptarse a un consumidor cada vez más digital.

Una vez más, los clientes de Just Eat han sido los encargados de elegir, a través de sus votaciones, a los mejores restaurantes de España, en función de tres categorías: ‘Mejor restaurante por zona’ (centro, noroeste, norte-centro, Levante, sur, Cataluña-Aragón-Baleares y Canarias), ‘Mejor restaurante por tipo de comida’ (mexicana, italiana, americana, española, turca, japonesa, tailandesa y china) y ‘Mejor restaurante Just Eat de comida a domicilio’, un galardón otorgado al restaurante con mayor número de votos por parte de los usuarios.

Este año, como gran novedad, se ha incluido la categoría ‘Restaurante más sostenible’ como respuesta a la creciente preocupación del sector por su impacto en la sociedad y como apuesta por parte de la empresa para liderar la transformación hacia modelos respetuosos con el medio ambiente a largo plazo. En este caso, ha sido un jurado formado por responsables de Just Eat y la experta en restauración sostenible Isabel Coderch quien ha elegido al ganador de entre todas las candidaturas recibidas.

El restaurante salmantino Burguer & Tapas, que ofrece una amplia variedad de platos de la cocina americana, ha logrado el premio al ‘Mejor restaurante Just Eat de comida a domicilio’. Además del galardón, el restaurante ha recibido un cheque por valor de 3.000 euros, así como una moto eléctrica, concretamente el modelo Silence S02 – el vehículo eléctrico más vendido en 2018 en España –, que le permitirá ampliar y mejorar su servicio de reparto. El restaurante Burguer & Tapas ha logrado un doble reconocimiento al recibir también, por tercer año consecutivo, el premio al ‘Mejor restaurante Centro’, zona que incluye la Comunidad de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Teruel, Guadalajara, Soria, Segovia, Zamora, Salamanca, Cáceres, Valladolid y Ávila.

Parte del equipo del restaurante Burguer & Tapas acudió a la gala de entrega de premios para recoger el galardón. “Haber ganado este premio es un reconocimiento de nuestro esfuerzo diario y del apoyo que nos dan nuestros clientes. Nos sentimos muy orgullosos, y queremos agradecer a Just Eat y a nuestros clientes que valoren nuestro trabajo”, afirmaron los representantes del restaurante durante la gala.

Por su parte, el galardón al ‘Restaurante más sostenible’ se lo ha llevado Cocoma Noodle Bar. “Un restaurante sostenible es aquel que centra su actividad en tres áreas: producto - apostando por productos sostenibles y de proximidad -, planeta - llevando a cabo acciones que reducen el impacto ambiental y personas, tratando bien al equipo de empleados, proveedores y clientes”, afirmó Isabel Coderch durante la gala.

La lista al completo de los mejores restaurantes según tipo de cocina y zona geográfica son:

Premios a los mejores restaurantes según zona geográfica:

● El Maizal, Oviedo (Mejor restaurante Noroeste)

● Burguer & Tapas, Salamanca (Mejor restaurante Centro)

● La Tortilla del Manila, Santander (Mejor restaurante Norte-Centro)

● Yecla 33, Valencia (Mejor restaurante Levante)

● Home Pizza, Barcelona (Mejor restaurante Cataluña, Aragón y Baleares)

● Café Bar Mega, Sevilla (Mejor restaurante Sur)

● ChangQi Sushi, Las Palmas de Gran Canaria (Mejor restaurante Canarias)

Premios a los mejores restaurantes por tipo de comida:

● Goiko Grill, Madrid (Mejor restaurante americano)

● Chino & Tailandés, Salamanca (Mejor restaurante chino)

● 100 Montaditos Castellana, Madrid (Mejor restaurante español)

● Sicilia in Bocca, La Coruña (Mejor restaurante italiano)

● Sushi House, Madrid (Mejor restaurante japonés)

● Urban Burrito Bar, Murcia (Mejor restaurante mejicano)

● "Ankara" Turkish food, Madrid (Mejor restaurante turco)

● Thai Market, La Coruña (Mejor restaurante tailandés)

Todos ellos han recibido un galardón acreditativo y un cheque por valor de 500 euros en material para sus respectivos negocios. Patrik Bergareche, Director General, Luz Benítez, Directora de Ventas, y Nabila Prieto, Directora de Marketing de Just Eat España, han sido los encargados de entregar los galardones.

“El mercado de la comida a domicilio crece año tras año y sin vosotros (los restaurantes) esto no sería posible. Por eso hoy queremos reconocer vuestro esfuerzo y trabajo para adaptaros a los gustos y necesidades de un consumidor cada vez más exigente y digital”, afirmó Patrik Bergareche durante la gala. “Queremos agradeceros también la confianza que habéis depositado en Just Eat y animaros a seguir ofreciendo junto a nosotros la mejor experiencia a nuestros clientes”, añadió Bergareche.

Más de 120 invitados, entre los representantes de los restaurantes finalistas y otros representantes del mundo empresarial y del sector de la restauración, disfrutaron de una gala de entrega de premios celebrada en el Palacete Duques de Pastrana (Madrid) y presentada por el cómico de televisión Carlos Latre.

La compañía, que en abril de este año anunció que había alcanzado los 5 millones de descargas de su aplicación y que actualmente cuenta con más de 2 millones de usuarios registrados y casi 10.000 restaurantes adheridos en España, celebra estos galardones en su mejor momento y en un contexto en el que el sector de la comida a domicilio va cogiendo cada día más fuerza.

Sobre JUST EAT

Just Eat plc opera como líder mundial en el sector de comida a domicilio. Con sede en Londres, utiliza tecnología patentada para ofrecer un servicio de pedidos online rápido y eficiente para 26 millones de clientes y 100.000 restaurantes adheridos en el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, Canadá, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, México, Noruega, España, Suiza y Brasil.

La compañía, cuenta con una red de casi 10.000 restaurantes en España, entre los que se encuentran algunas de las cadenas más importantes del sector, y dos millones de usuarios activos. Enlace de descarga aplicación de Just Eat: http://bit.ly/2iEppBP

