Argentina no logra superar a Paraguay y se complica el acceso a la fase final

La Selección argentina está atravesando uno de sus peores momentos en los últimos años. Anoche, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni volvió a decepcionar y no fue capaz de conseguir la victoria, por lo que todo se decidirá en el encuentro de la última jornada de la fase de grupos ante Qatar, que hasta el momento, tiene el mismo bagaje que los sudamericanos: un empate ante Paraguay y una derrota por la mínima frente a Colombia.



El siglo XXI no ha sido nada esperanzador para Argentina: liderados por el astro Leo Messi, han sido capaces de llegar a nada más y nada menos que a cinco finales en total (contando Copa América y Mundial) y nunca han conseguido saborear la gloria. De hecho, en el Mundial de Rusia, la decepción fue aún mayor ya que se consiguió acceder a los octavos de final 'in extremis', para caer contra Francia en un partido que pasará a la historia de los campeonatos mundiales. El resultado final fue un 4-3 favorable a los franceses, que acabarían proclamándose campeones del mundo en Moscú.



En el partido de anoche frente a Paraguay, los aficionados empezaron a preocuparse cuando apenas faltaban minutos para que arrancara el partido y no se había publicado el once titular. Un hecho muy poco habitual en campeonatos de estas magnitudes. Finalmente Scaloni hizo pública la alineación con novedades respecto al primer partido frente a la Selección colombiana.



El cuerpo técnico argentino optó por hacer cambios en todas las líneas debido al bajo rendimiento ofrecido por su equipo en enfrentamiento anterior, ya que no consiguieron dominar en ningún momento y fueron superados en todas las facetas por Colombia. A pesar de los cambios, el nivel demostrado ante Paraguay no dista mucho del partido contra Colombia. Todo se decidirá en la última jornada, con Colombia ya clasificada y con Paraguay, Argentina y Catar con opciones de acompañar a los cafeteros a la fase final del torneo.