Cuándo debe cambiarse una bujía, por Bujias.pro Comunicae

jueves, 20 de junio de 2019, 11:02 h (CET) Si ve que el coche sufre alguna de estas situaciones, quizás sea hora de cambiar las bujías Una bujía estropeada, se puede deber a diferentes causas que no hay que ignorar ya que pueden afectar al correcto funcionamiento del coche y a la vida del mismo. Las bujías sirven para que el coche arranque y funcione correctamente pero también para que no se sobrecaliente el motor y que el sistema de ventilación haga su función. Bujias.pro cuenta todas las situaciones en las que se deberá cambiar una bujía.

La causa principal es el desgaste de la bujía. En cuanto el coche hace ruidos extraños que no se hayan escuchado antes, debe de preocuparse por el estado de la bujía. Esto produce también que el motor se sobrecaliente y llegue a estropearse en cualquier momento. Todo esto lo notará además cuando acelere y su coche pierda potencia sobre todo en las cuestas.

Otra de las causas es que los residuos del aceite permanezcan en la bujía normalmente porque el aceite utilizado es de mala calidad o de una calidad inferior a la que el fabricante suele recomendar en su tipo de coche.

El aislador de porcelana suele ser la pieza que más se estropea dentro de las bujías, normalmente se rompe debido a un contraste de temperaturas frías y calientes. Hay ocasiones en las que se utilizan herramientas que son inadecuadas, sobre todo si se trata de ajustar las piezas ya que muchas herramientas no las ajustan como es debido. Se recomienda la utilización de llaves de bujías para realizar este tipo de recambio.

El agua puede ser un elemento clave que puede afectar al funcionamiento de las bujías. Es fácil que se introduzca un poco de agua en ellas y que luego dejen de funcionar como es debido.

En todos estos casos, sería necesaria una revisión en el mecánico habitual, el cual dirá que el problema serán las bujías. Todos ellos requieren un cambio urgente de bujías, siendo las bujías de iridio las mejores del mercadoya que es un material que conduce mejor la electricidad y el calor haciendo que el coche llegue a arrancar antes y salte la chispa, pero hay que tener en cuenta que no se debe instalar en todos los coches.

Si no hay conocimientos previos de mecánica, se recomienda consultar todo esto con un mecánico habitual antes de realizar un recambio de bujías.

