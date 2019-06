ASPY Prevención pone a disposición de los centros escolares su Plan Integral de Cardioprotección Comunicae

jueves, 20 de junio de 2019, 09:07 h (CET) Incluye equipamiento, formación, simulacro de emergencias, certificación y comunicación RRSS ASPY Prevención amplía su oferta de servicios de cardioprotección con un nuevo Plan Integral de Cardioprotección, Seguridad y Salud específico para centros escolares con el objetivo de formar y concienciar tanto a docentes como a escolares de la importancia de estar preparados para asistir a víctimas en parada cardiorespiratoria.

Tan sólo el 5% de los colegios disponen de un desfibrilador, cifra demasiado baja si se compara con la cantidad de paros cardiorespiratorios que se producen en los mismos. En España hay un paro cada 20 minutos o lo que es lo mismo 30.000 al año. La muerte súbita es una de las principales causas de fallecimiento en Europa y no distingue de edades. En los niños este hecho puede producirse por varios motivos aunque los más frecuentes son golpes, asfixia, caídas o atragantamiento. Ésta última se ha convertido en la tercera causa más frecuente de muerte no natural en España por lo que “es vital concienciar de la importancia de estar en espacios cardioprotegidos y saber cómo actuar ante situaciones de este tipo”, asegura Álvaro Sánchez Naranjo, Diplomado en Enfermería y formador especializado de ASPY Prevención.

El Plan Integral de Cardioprotección Escolar de ASPY incluye diversos servicios para garantizar un resultado efectivo, completo y asequible. Así, “los centros escolares pueden contratar un Plan completo, personalizarlo a medida según las necesidades del sector, o contratar solamente productos individualizados para cada centro”, explica Alejandro Hernández, Product Manager de Formación en ASPY Prevención. A los centros interesados se les facilita un equipo desfibrilador y todo el equipamiento necesario para una asistencia de primeros auxilios: llave pediátrica, kit SVB-DEA para reacción cardiopulmonar y dispositivo First Angel RCP (un asistente para realizar el masaje cardíaco de manera correcta). El plan incluye además un kit anti asfixia y un botiquín completo según las exigencias del sector. “Es vital que el desfibrilador esté siempre en perfectas condiciones, mediante la comprobación de diversos componentes como son los indicadores, los electrodos o parches, la batería y el software, por lo que también ofrecemos el mantenimiento de los dispositivos” recuerda Alejandro Hernández.

Formación teórico-práctica en emergencias y primeros auxilios

El Plan de Cardioprotección Escolar incluye sesiones de formación teórico-prácticas de primeros auxilios impartidas por un Diplomado Universitario en Enfermería (DUE), formación SVD-DESA (conocer qué es un desfibrilador y cómo funciona) así como aprender a realizar una reanimación cardiopulmonar a adultos, niños y lactantes. También se imparten sesiones y talleres de sensibilización para niños de 8 y 10 años y además, a partir de 11 años, se les informa de cómo deben actuar en situación de emergencia durante la jornada escolar o en su día a día en casa.



ASPY Prevención imparte cursos acreditados por el Consejo Europeo de Resucitación (ERC) mediante instructores acreditados por la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) así como por el Consejo Catalán de Resucitación (CCR).

Por último, el Plan de Cardioprotección Escolar comprende un Simulacro de Emergencias, es decir, un ensayo o ejercicio práctico sobre el modo de actuar en caso de emergencia en un centro. Se realiza con la participación de todo el personal según lo previsto en el Plan de Emergencia o Autoprotección implantado. “La realización del simulacro es la parte de puesta en práctica de todos los procedimientos de actuación aprendidos y mediante el cual se puede evaluar la viabilidad y eficacia de los mismos comprobando el conocimiento e integración de los implicados. Posteriormente, elaboramos los informes pertinentes de actuación y les entregamos varias señales y posters identificativos de ‘Punto de Encuentro’ para facilitar la evacuación en caso de emergencia”, concluye el Product Manager de Formación de ASPY, Alejandro Hernández.

Cardioprotección en centros pediátricos

Ayer, ASPY Prevención impartió un curso de primeros auxilios pediátricos en el Centro Pre-Infantil Titirinela English&Fun de Zaragoza, en el que participaron los formadores del Centro y numerosos padres de alumnos. La jornada, que forma parte del Plan Integral de Cardioprotección Escolar contratado por el centro, consistió en una sesión teórico-práctica impartida por J. Juan Plaza, Diplomado Universitario en Enfermería (DUE) de ASPY Prevención, en las instalaciones del centro: “Queremos concienciar a grandes y a pequeños en la importancia de saber realizar una reanimación cardiopulmonar de calidad en adultos, niños y lactantes y usar correctamente un desfibrilador. En situaciones de paros cardiorespiratorios, el tiempo es la clave. Actuar en los primeros cinco minutos puede aumentar hasta en un 70% la posibilidad de supervivencia de las víctimas” recuerda J. Juan Plaza.

Sobre ASPY Prevención

ASPY Prevención presta servicios de prevención ajenos a más de 41.000 empresas desde su constitución en 2006. Con un concepto de servicio preventivo integral y exclusivo ofrece a sus empresas clientes cobertura desde las cuatro especialidades preventivas: Medicina del Trabajo, Seguridad, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Su equipo de 1200 profesionales, y sus 220 puntos de servicio en todas las provincias españolas garantizan a empresas y trabajadores una adecuada actuación preventiva y un completo asesoramiento técnico y sanitario. www.aspyprevencion.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cuándo debe cambiarse una bujía, por Bujias.pro Cortinas de aire: una forma eficiente de separar espacios sin renunciar al diseño Una puerta cerrada no queda demasiado bien de cara al cliente Tixeo lanza Smart Meeting Grid y simplifica el despliegue global de su sistema de videoconferencia seguro Primera cancelación de deuda de Menorca mediante la Ley de Segunda Oportunidad El sector TIC, doble de optimista que el Servicios en previsiones de actividad, según el barómetro de VASS