El 62% de los españoles reconoce estar infoxicado en temas de salud, según un estudio realizado a más de 1000 personas por Doctoralia, el Marketplace de salud más grande del mundo, en el que se analizan hábitos y comportamientos de usuarios que reservan citas con profesionales sanitarios a través de plataformas online.



De la encuesta realizada a los pacientes se desprende que casi tres de cada cuatro españoles (73%) acostumbran a buscar información de salud en internet. Cuando se les pregunta por qué lo hacen, un 53% reconoce que les ayuda a tomar decisiones acertadas, debido principalmente a que la red ofrece más información que otras fuentes (32%), pueden compartir información con otras personas en la misma situación (19%) y pueden ahorrar tiempo porque no es necesario pedir cita con el médico (14%).



En lo que respecta a las fuentes de información consultadas, los usuarios prefieren acudir directamente a páginas especializadas en salud (55%), a las que le siguen los foros (14%). A través de estos canales los aspectos relacionados con la alimentación (50%) son los más consultados en internet, seguidos de los que guardan relación con el deporte (26%).



A pesar de los elevados índices de consulta, el 91% de los usuarios indica que en la red existe demasiada información falsa y uno de cada dos opina que Internet no es un medio seguro.



Psicólogos, los más buscados:

Las búsquedas sobre salud en internet no se vinculan únicamente a temas específicos, sino también a profesionales y especialistas. Los más buscados en 2018 fueron:



Psicólogos



Dermatólogos



Traumatólogos



Ginecólogos



Psiquiatras



Neurólogos



Odontólogos



Urólogos



Endocrinos



Otorrinolaringólogos



Los profesionales, escépticos con la salud en internet





Los especialistas sanitarios también han sido encuestados para conocer qué percepción tienen de la información sobre salud recogida en internet. Prácticamente la totalidad de los sanitarios (97%) opina que hay demasiadas informaciones falsas y bulos en la red. De hecho, la mitad de ellos (51%) cree que internet no es un medio seguro para consultar información.



En este contexto, el Dr. Frederic Llordachs, socio y cofundador de Doctoralia, recalca que «la búsqueda de información en internet nunca debe sustituir a la visita médica, ya que la valoración por parte de un profesional sanitario siempre será más precisa y adaptada a las circunstancias reales y concretas de cada paciente. A pesar de los avances que vivimos en cuestiones de bienestar, concienciar sobre la importancia de dar seguimiento a nuestra salud es un reto que perseguimos. Debemos aprovechar el poder de la influencia digital que va a ir aumentando con el paso de los años».



En un contexto social en el que la inmediatez parece el principal requisito a la hora de consumir cualquier bien o servicio, la salud no queda al margen: los pacientes ya no están dispuestos a esperar a la consulta para salir de dudas o consultar sus preocupaciones sobre salud. De hecho, tres de cada cuatro profesionales (75%) declara encontrarse con pacientes que ya vienen informados de casa y que consultan con ellos las informaciones de salud que encuentran en internet.



Respecto a los motivos por los que se desconfía de la red, tanto los especialistas (87%) como los pacientes (70%) refieren que su máxima preocupación es que la información no esté revisada por especialistas y sea poco rigurosa. Para contrarrestar este hecho, el 40% de los especialistas ya aconseja a sus pacientes algún recurso digital para informarse sobre salud o para ayudarles a controlar mejor su enfermedad.