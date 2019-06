Sandalias veganas made in Spain para este verano Max Casual nos adelanta las tendencias y marcas que más van a despuntar en los próximos meses Kaik Espada Martín

Este viernes llega oficialmente el verano, y tus pies serán los primeros que 'sufrirán' la buena noticia. Si quieres estar cómodo e ir a la moda lee los consejos de Fran Vallejo, director de la céntrica zapatería Max Casual en Madrid, y conoce de primera mano las claves de oro a la hora de elegir el mejor calzado estival. Todos sabemos que la camiseta y el pantalón corto son las mejores prendas para aguantar el sol y el calor de estos meses, pero sin embargo muchas veces usamos los mismos zapatos de invierno en primavera y verano. Nuestro pie necesita otra cosa:



Kaik Espada: ¿Qué vamos a ver este verano si nos quedamos en la ciudad?

Francisco Vallejo: Estamos seguros de que lo que más vamos a ver es calzado cómodo, fresco y urbano. Un calzado en su gran mayoría cerrado para caminar por la ciudad, pero con algodones orgánicos, linos y suelas de caucho natural, sin olvidar el clásico yute y esparto. Este tipo de calzado cerrado con materiales de primera calidad dará frescura y color a nuestros pies en estos días de calor.

K: ¿Y si vamos a la playa?

Los que tengan la gran suerte de ir a pasar unos días a la playa, el calzado más usado este verano serán las sandalias planas. Es todo un clásico de las zonas costeras por su comodidad y gran variedad de modelos. En Max Casual disponemos de una gran variedad de ellas; desde sandalias de piel a sandalias veganas, producto este último que está despuntando mucho dentro del sector del calzado ya que no se sacrifican animales para hacerlas y son respetuosas con el medio ambiente.



K: ¿Cuál va a ser el color o colores de este verano?

F: Sobre colores no hay nada escrito, depende mucho del gusto de cada persona y de lo que esté de moda, pero seguimos con las tendencias de temporadas pasadas; para las personas más atrevidas siempre estarán los colores metálicos o los clásicos dorados y plateados o el bronce, que está entrando tímidamente pero con fuerza en el mercado. También podemos encontrar una gran variedad en colores pasteles, que se pueden combinar muy bien con toda la ropa. Rosas, celestes, azules degradados... Todos estos colores son tendencia este verano.



Los que nunca fallan en verano independientemente de las tendencias de la moda son el calzado blanco; trasmite limpieza y sobre todo frescura, o el beige por su gran versatilidad a la hora de combinarlo. Pero lo que este año despuntará seguro es el negro con el blanco; con ellos acertarás seguro.

K: ¿Qué estilos de zapatos recomiendas teniendo en cuenta el diseño y comodidad? F: Por diseño y comodidad nosotros recomendamos las espardeñas; son incombustibles en verano y existe tal infinidad de modelos y colores que te puede abrumar. Nosotros trabajamos las espardeñas veganas; ecológicas, con tintes naturales, algodones orgánicos de alta calidad, siempre fabricadas en España y hechas a mano por artesanos de varias generaciones. Otro clásico son las valencianas o como coloquialmente se las conoce 'cuñas de esparto'. Dan un aire fresco a cualquier modelo que te quieras poner ya sea desde unos jeans, un vestido, unos pantalones cortos e incluso para ir a la piscina con un pareo, es un calzado tan versátil y cómodo que será un indispensable en tu armario. Existen en mil colores y modelos, abiertas, cerradas, que se vean los dedos de los pies y el talón... la variedad que existe es infinita. Para caballero apostamos por el calzado fresco. Unas blucher de esparto o de yute serán siempre un gran acierto para salir a tomar algo de una forma informal, pues son tan versátiles que te las puedes poner con un traje de lino para una boda o cualquier otro evento. Nosotros en Max Casual tenemos modelos que van desde las clásicas rayas marineras hasta otras más atrevidas y divertidas con calaveras. También las recomendamos en piel troquelada para que el pie respire y vaya fresquito con cordones o la gran apuesta de blucher: con tela de gabardina y cordones. Todos estos modelos están fabricados en España y a mano con materiales ecológicos y respetuosos con el medio ambiente.





K: ¿Qué recomendaciones nos das para que nuestros pies salgan airosos? F: Sobre todo calzado fresco y como comentaba anteriormente de algodones orgánicos y materiales naturales porque son siempre un acierto. Algo muy importante a la hora de comprar sobre todo sandalias es que acertemos con la talla y que no se nos salgan los dedos por fuera ya que es algo antiestético. Tampoco hay que olvidar que si usamos muchas sandalias tendremos que hidratar correctamente los pies para que no se nos agrieten y siempre los tengamos perfectos.

K: ¿Qué marca o marcas de tu tienda crees que van a despuntar este verano? Las que desde Max Casual ofrecemos y que ya a estas alturas de la primavera están despuntando de una manera vertiginosa. Destacaríamos para caballero Dorothy Mambo porque nos ofrece unas espardeñas de diseños muy veraniegos y calidad espectacular. Están dentro de la tendencia del calzado 'made in Spain', vegano y ecológico por estar hechas con tintes naturales y tejidos de primera calidad.



En señora destacamos las espardeñas con motivos en pinchos, serán tendencia este verano, y otro modelo con estampados de flores. Otra de nuestras firmas estrella es Walk in pitas. Estos asturianos nos están dando muchas alegrías tanto con los modelos de chica como con los de chico; es un calzado versátil y cómodo gracias a su algodón de calidad y muy transpirable. Sus tintes son naturales, lo que hace que cada par sea diferente a otro, por lo que en ningún caso se trata de un defecto de fabricación. Su suela es de caucho natural consiguiendo una gran comodidad en la pisada. Pero por nuestra parte te recomendaríamos cualquiera de las firmas con las que trabajamos ya que cuidamos mucho el producto que ofrecemos, siguiendo siempre una línea 'made in spain' y calzado ecológico y vegano.

