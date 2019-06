Cortinas de aire: una forma eficiente de separar espacios sin renunciar al diseño

Las cortinas de aire son equipos de ventilación diseñados para emitir un potente chorro de aire para separar entornos de manera invisible, creando un barrera entre el interior y el exterior. Suelen ser utilizadas en comercios o en locales. Airtécnics, gracias a su apuesta por lo último de lo último en tecnología, ha conseguido dar forma un modelo de cortina de aire muy agradable a la vista, personalizables sin llegar a comprometer la funcionalidad de los equipos. Las cortinas de aire de Airtécnics separan los espacios sin llegar a poner límites al acceso, logrando que se mantenga la climatización del interior y el máximo confort del usuario.



Si todavía no te has decidido a apostar por este recurso en tu empresa, te damos algunas razones para hacerlo.



Ventajas de las cortinas de aire de diseño



Máximo confort y combinación estética

Las cortinas de aire consiguen mantener el clima adecuado en el lugar, con independencia de la época del año en la que nos encontremos.



Un factor que afecta al confort de los empleados y de los clientes es la diferencia de temperaturas que se producen por las corrientes de aire. Con estos dispositivos se acabó el problema.



Por otra parte, los nuevos modelos de cortinas de aire tienen diseños que se adaptan al entorno. Diferentes estilos y acabados que hace que los aparatos de aire dejen de ser un estorbo para la vista y, al contrario, aportan un toque original y tecnológico a cualquier ambiente.



Máxima eficiencia energética Otra de las ventajas de decantarse por la instalación de cortinas de aire de diseño es conseguir una sólida protección para evitar que se filtre aire del exterior (en torno a un 65%). De esta manera, se consigue una óptima mejora de las condiciones térmicas del lugar, por lo que la empresa no tendrá que invertir tanto en electricidad.



Las puertas de la empresa podrán estar abiertas Una puerta cerrada no queda demasiado bien de cara al cliente. En cambio, una puerta abierta invita al cliente a entrar, incrementándose de esta manera la posibilidad de tener una venta.



Y lo mejor de todo es que esto no afectará a las condiciones de climatización que hemos creado. Como ya hemos comentado, conseguimos discriminar dos espacios de manera efectiva.



Esto también mejora la accesibilidad del negocio. Aquellas personas que tengan una discapacidad y necesiten ir en silla de ruedas, los padres que lleven cochecitos de bebés, o cualquier otra condición similar ya no será un problema. Al no haber puertas, no habrá problema de que se produzcan colisiones.



Protección contra otros elementos La cortina de aire también actúa como un protector ante otros elementos, como puede ser ante partículas en suspensión, polución, humos, malos olores, polvo, incluso hasta evita que puedan entrar insectos y plagas.



Facilita la evacuación En el caso de que se produzca algún tipo de incidente dentro del local, al no existir puertas, se facilita la evacuación por parte de las personas, algo que supone un plus de seguridad que la empresa agradecerá.



Como curiosidad, las cortinas de aire también suponen una cierta barrera ante el humo que se pueda producir en un incendio.



Ahora que ya conoces las principales ventajas que nos ofrecen las cortinas de aire, seguro que estás pensando en implantarlas en tu negocio.