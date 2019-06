Una plataforma digital de inspiración laboral para jóvenes, ganadora de la III edición de IMF Emprende

BEWYW, empresa con sede en Madrid, ha sido la elegida de entre los 9 proyectos finalistas de esta edición del programa de aceleración de IMF Business School El pasado sábado tuvo lugar el acto de graduación de los alumnos de IMF Business School de este año. Un acto en el que, además de coincidir con la entrega de los Premios IMF, se dio a conocer al ganador de la III edición de IMF Emprende: BEWYW (Be What You Want). De entre los 9 finalistas de este año, esta plataforma digital de inspiración laboral de profesionales (BESTs) para jóvenes de 14-24 años (BEWEEs) ha sido la elegida.

BEWYW utiliza un modelo de Inspiration Sharing para establecer una conexión real entre jóvenes y empresas de todos los sectores. De esta forma, facilitan el acceso a consejos, experiencias, recomendaciones, proyectos, etc. de la mano de profesionales. Una herramienta que beneficia tanto a los jóvenes a la hora de tomar decisiones y acceder a su primer empleo como a las empresas, que encuentran una forma de conectar y conocer a las nuevas generaciones para optimizar los procesos de contratación.

La plataforma integra Big Data, Mobile, Social Media y Cloud Computing para la mejora de la sociedad y la competitividad de la nueva generación. Luis Garicano, economista y padrino de la ceremonia, fue el encargado de hacerle entrega del premio a Sergio Montes, CEO, y Carmen Moreno, CFO.

La compañía contará con servicio de asesoría y gestoría para constituir su empresa durante seis meses después de finalizar el programa, además de una dotación económica de 2.000 euros brutos para cubrir los primeros gastos, mayor visibilidad y un máster profesional online, con doble titulación por IMF y por una Universidad con convenio con la propia escuela.

Por otro lado, los dos accésits de esta edición han sido:

Buzome. Buzones inteligentes controlados por una app, para recibir pedidos y realizar devoluciones sin necesidad de estar en casa.

DudyFit. Marketplace de entrenadores personales online con recomendaciones personalizadas gracias al uso de Inteligencia Artificial.

Ambos recibirán asesoramiento y seguimiento por parte de expertos de IMF Business School durante los tres meses siguientes a la finalización del programa y un máster profesional online, doble titulación por IMF y por una universidad con convenio con la escuela.

IMF Emprende es una iniciativa de la propia escuela de negocios con la que no sólo ofrecen asesoramiento, formación y tutorización para elaborar el plan de empresa, sino que colaboran con los gastos iniciales del proyecto ganador y le guía en su búsqueda de financiación. En esta edición se presentaron 59 proyectos y 9 de ellos han disfrutado de servicios exclusivos: mentorización, consultoría personalizada y soporte online para la creación de su plan de empresa, formación presencial con seminarios y talleres y una plataforma de autoevaluación que emplea el método Goldsmith, que les ayuda a conseguir inversores.