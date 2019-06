cdmon internacionaliza su proyecto en Italia Comunicae

miércoles, 19 de junio de 2019, 16:47 h (CET) cdmon, empresa española especialista en hosting y registro de dominios, internacionaliza ahora su proyecto en Italia. La empresa que ha consolidado su modelo de negocio en España opina que ahora es un buen momento para afrontar un nuevo reto. Italia es un país que presenta un gran potencial y una buena oportunidad de negocio Una de las ventajas del comercio electrónico frente al convencional es la facilidad de externalizar su modelo. El acceso a la web desde prácticamente todo el mundo y las crecientes oportunidades en logística, propician que todo proyecto de venta online se dirija antes o después a su expansión geográfica. Las barreras de entrada que a menudo se encuentran en los canales tradicionales de distribución no existen para los eCommerce, o son menores o más fáciles de solucionar. ¿Pero es oro todo lo que reluce? Sí, lo es, siempre que se hagan las cosas bien hechas.

¿Cuáles son las claves para internacionalizar bien un eCommerce?

Seleccionar el mercado: Para los eCommerce españoles, los mercados más interesantes son Francia, UK y Alemania principalmente, porque, en ellos, recae aproximadamente el 60% del comercio B2C en Europa. Las empresas deberán prepararse muy bien para afrontar una competencia muy amplia y un público muy exigente. La clave del éxito recaerá al final en la propuesta de valor.

Comportamiento del consumidor: Es imprescindible tener una definición de los hábitos de consumo y de las preferencias de los consumidores, pero, además, de la descripción del target tradicional, también se debe incluir; el consumo de redes sociales, las preferencias en los dispositivos móviles y los comportamientos online de estos consumidores.

Regulación: No es lo mismo hacer B2C que B2B, ni es igual hacer transacciones en México, que en Portugal o en China. Es necesario cumplir con la normativa de protección de datos y conocer las políticas comerciales y aduaneras de cada país. Las normativas que rigen el comercio electrónico son la base para una buena práctica.

Logística: Hay empresas que agrupan países para facilitar el transporte. Los costes de envío y, en su caso, de aduanas, pueden ser una barrera infranqueable para acceder a ciertos mercados desde España. De todas formas, actualmente los eCommerce se pueden apoyar en plataformas externas que a través de una integración más o menos sencilla, facilitan mucho esta labor.

Sistemas de pago y moneda: En cuanto al tipo de moneda, es importante que todos los productos se presenten con la divisa del país donde se vendan los productos o se ofrezcan los servicios.

Comunicación y marketing: No basta con crear una plataforma multi idioma que se adapte a la lengua de cada país, sino, que, se deben crear estrategias concretas por país y por región geográfica.

La empresa debería potenciar su posicionamiento SEO, apostando también por acciones de marketing tradicional: eventos, presentaciones, encuentros, etc. Tener un buen plan de contenidos y una presencia activa en las distintas redes puede ser, no sólo una forma de dar visibilidad a la empresa, sino también una vía de comunicación directa con el cliente B2C-B2B.

¿Pero qué se ha olvidado?

La tecnología. No hay proceso de internacionalización posible de un eCommerce sin tener la tecnología adecuada que sustente todo el proceso. La página web debe funcionar del mismo modo y con la misma eficiencia en Italia, Alemania, España o Portugal. Además, no sólo debe entender la página web como una plataforma de eCommerce, sino como un hub de herramientas de automation marketing, vídeo, realidad aumentada y el resto de las herramientas de tracking.

El cloud abre un abanico de posibilidades enorme para cualquier tipología de empresa, especialmente en el caso de los eCommerce. Se trata de una infraestructura preparada para todas las novedades que trae consigo la conexión online (IA, IoT, RA…). Además, si el proveedor ofrece una infraestructura privada garantiza a sus clientes que sus datos no serán cedidos a terceros en ninguna circunstancia. Jaume Palau, CEO de cdmon, añade que es obvio que la tecnología es la base del éxito de cualquier eCommerce, pero lo importante es ser consciente que cada día lo será más. Jaume añade que en cdmon están dispuestos a ser un compañero de viaje estable para todas las empresas que deseen afrontar este reto.

Mercados interesantes para proyectar un eCommerce

Italia y Portugal presentan un gran potencial y una buena oportunidad de negocio, puesto que el nivel de madurez del mercado eCommerce es más bajo y la cuota de consumidores online tiene muy buenas perspectivas de crecimiento.

En el caso concreto de Italia según las estadísticas procedentes de Digital Innovation Observatories, muestran que el eCommerce en Italia tenía un valor de 21.200 millones de euros en 2017, lo que supuso un aumento del 17,33% con respecto a 2016. Durante el año 2017 hubo una pequeña ralentización y el crecimiento fue del 9%, pero siguió dejando cifras elevadas: el eCommerce en este país tuvo un valor de más de 23 mil millones de euros a finales del 2018.

Proceso de internacionalización de cdmon

cdmon es una empresa consolidada con 17 años de experiencia como proveedora de servicios de Internet y ofrece el cloud hosting más rápido de Europa. La nueva plataforma de servicios, la primera basada completamente en discos Intel SSD NVME (Non-Volatire Memory Express) multiplica por 10 la velocidad de la infraestructura de almacenamiento actual y ofrece una mayor capacidad de disco y CPU/RAM. Diana Castelltort, directora de Marketing de cdmon, apunta que con la internacionalización del proyecto en Italia inician una nueva etapa de proyección de la marca en Europa con la confianza que el éxito obtenido mediante su propuesta de valor en España llegue también a otros países con la misma notoriedad, como es el caso ahora de Italia.

Para más información se puede visitar la página web de Italia en el siguiente enlace: https://www.cdmon.com/it/

