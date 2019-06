Punto de Té destaca la consolidación del rooibos como método eficaz para perder peso Comunicae

miércoles, 19 de junio de 2019, 15:58 h (CET) Entre los numerosos beneficios del consumo de té rooibos destaca uno por el que su venta ha ascendido notablemente en los últimos meses, que es la capacidad para adelgazar por sus componentes naturales y tan apropiados para una pérdida de peso natural, según apuntan desde Punto de Té El té rooibos ha conquistado el mercado europeo en los últimos años debido a las características y propiedades que presenta en su composición.

Una de las más destacadas y por la que gran parte de sus consumidores recurren a él es por su capacidad de adelgazamiento, que consigue gracias a la aceleración del metabolismo. Con esta acción se queman las grasas de forma mucho más rápida, que redunda en una pérdida de peso natural. Además, mejora el tránsito intestinal, por lo que impide que sus consumidores sufran estreñimiento.

Se trata también de un diurético natural, lo que facilita una eliminación de líquidos y una depuración constante del organismo. Los expertos recomiendan la ingesta de té rooibos como complemento natural para las dietas de adelgazamiento, siendo la infusión más indicada para lograr este fin.

Estas son algunas de las causas por las que el té rooibos está asentándose en el mercado de las infusiones, siendo una de las variedades preferidas por los amantes de esta bebida dadas sus innumerables propiedades.

Otras propiedades del té rooibos

El té rooibos no solo está indicado para adelgazar, sino que cuenta con más aspectos positivos entre sus componentes:

Sus propiedades antiinflamatorias eliminan trastornos digestivos e intestinales

El magnesio que lo compone refuerza huesos y dientes

Retrasa el envejecimiento por su trabajo sobre los radicales libres

Está indicado para combatir diversos problemas dermatológicos, tales como los eczemas, los sarpullidos o la dermatitis, entre otros

Es un buen regulador del colesterol

Está muy recomendado para personas diabéticas

Disminuye la hipertensión por su alto contenido en queratina

Equilibra el sistema nervioso

Tiene propiedades relajantes, ya que no contiene teína Estas son algunos de los otros beneficios relacionados con la ingesta del té rooibos, por lo que quienes disfrutan de su sabor natural consiguen muchas más ventajas relacionadas con un bienestar en el organismo.

Punto de Té es una tienda online que cuenta con un amplio catálogo de infusiones de primera calidad, procedentes de todas las regiones del mundo que destacan como productoras de estas plantas.

