José Cerrada debuta en la literatura con una obra redonda: Tiresio el termestino

miércoles, 19 de junio de 2019, 15:34 h (CET) El autor presenta una novela histórica situada en los años inmediatos a la conquista romana de la península. Un acercamiento enriquecedor a la forma de vida de los pueblos celtíberos y a la resistencia a la romanización Bajo el sello de la editorial Tregolam, José Cerrada hace su primera incursión en el mundo de la literatura con una novela histórica: Tiresio el termestino. Con esta publicación el autor pretende llevar al lector al periodo en el que la península se encontraba habitada por pueblos prerromanos y el Imperio romano estaba a punto de conquistar la extensión del territorio.

"Creo que es a los adolescentes a quienes va dirigida mi novela. Mi intención es divulgativa, en cualquier caso. Para todo lector, tenga la edad que tenga, nuestra propia historia es y creo que debe ser apasionante sin necesidad de ficcionalizarla".

Compuesta por dos libros, Tiresio el termestino es quizá una de las novelas más completas del mercado editorial. Su primera parte es un vademécun del modo de vida de los celtíberos afincados en la cuenca del Duero en el siglo II a. C. Religión, cultura, organización política, agricultura,etc. Es una venta abierta a un conocimiento fundamental. Por otro lado, la acción está asegurada. La segunda parte de esta novela permite la entrada a la batalla, a una narración más dinámica y directa.

"Una batalla nos tiene que emocionar, creo incluso que nos debe hacer llorar, pero no por la épica, ni por el orgullo de la victoria, sino por la crudeza y por lo que supone de salvajismo, eso que nos recuerda que seguimos siendo animales. Sea inocente o no, en una batalla siempre corre la sangre. Contarlo con crudeza quizás nos haga reflexionar".

La fuerza de la novela no radica únicamente en su estructura, sino también en la forma en la que los personajes se pincelan. Un niño, Tiresio, es el narrador en primera persona de lo que va sucediendo. El lector asiste a lo sentimientos de un protagonista profundo, inocente a veces y muy maduro otras. Alrededor, sus más cercanos completan todas las caras posibles.

Enfocado a adolescentes, sí, pero también cualquier otro lector. No hay nada en el lenguaje utilizado que haga pensar lo contrario: es rico, natural, cuidado y documentado. Tiresio el termestino entretendrá a todo aquel que decida leerlo, pero no se quedará ahí: la consistencia del entramado narrativo y la vasta información que ofrece lo convierte en una herramienta de conocimiento indispensable.

José Cerrada nació en Madrid, lugar en el que reside, pero su origen está en Soria. Es ingeniero de sistemas, aunque se considera un apasionado de la lectura y de la escritura. Además, el mismo afirma que "de haber podido elegir una carrera, sin duda habría elegido la de historia". Estos factores son los que lo han llevado a hacer una investigación exhaustiva sobre la localidad de su infancia y a inspirarse en historiadores como Tito Livio, Apiano de Alejandría o Plinio para crear a los personajes de su novela.

