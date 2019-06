Las Casino Boxing Series vuelven con el Campeonato WBA Gold - Peso Ligero

El 5 de julio vuelve el mejor boxeo al Casino Gran Madrid de Torrelodones con una velada extraordinaria: las Casino Boxing Series, en su décima edición, incluyen en su programa dos combates imprescindibles para todos los aficionados al cuadrilátero. En el primero, “Ardi” Rodríguez y David “Maravillita” Sánchez se enfrentarán para disputarse el Campeonato de España de peso súper gallo. En el segundo, el plato fuerte de la noche, seremos testigos de una lucha por el Campeonato WBA Gold en la categoría de peso ligero. Miriam "La Reina" Gutiérrez peleará en casa contra la venezolana Marian Moreno.



Miriam Gutiérrez consiguió levantar el título de campeona de Europa (peso ligero) en marzo de este año, su primer logro como profesional. Lo logró, precisamente, en Torrelodones, en el mismo cuadrilátero que la recibirá el 5 de julio. Para obtener el título europeo tuvo que imponerse a la británica Samantha Smith a los puntos, tras cumplirse los diez asaltos; en esta ocasión está en juego el WBA Gold frente a una rival peligrosa, que ya sabe lo que es acceder al top 10 del ranking WBA.

Las entradas están disponibles desde 80 €, e incluyen un cóctel previo en la terraza del Jardín Mandalay, donde habrá degustaciones de productos, bar, una cena ligera e informal y alguna que otra sorpresa. El acceso se habilitará a partir de las 21:30 h, y el cóctel estará disponible hasta las 22:30 h. A partir de ahí se podrá acceder al espacio deportivo dispuesto en el interior, con un cuadrilátero instalado en pleno centro del Salón Mandalay, un espacio tan espectacular como polivalente, que ha servido de escenario a artistas de la talla de Rosario Flores y que ha acogido eventos multitudinarios como el European Poker Tour.

Si hace tiempo que no te pasas por el Casino Gran Madrid Torrelodones, es posible que detectes ciertos cambios, consecuencia de la evolución de los gustos de su público. Así, para adaptarse a los nuevas tendencias, se ha habilitado una zona de apuestas con formato de sports bar de ambiente muy moderno, donde no es extraño encontrarse con gente que prefiere apostar en los e-Sports que en deportes tradicionales, consecuencia del auge que los deportes electrónicos están viviendo en la actualidad. Entre los más populares se encuentran, precisamente, los juegos de lucha, pero siguen lejos de suponer una amenaza a la popularidad del boxeo.



No han cambiado, sin embargo, los habituales espacios dedicados a la restauración; el bufé La Cúpula y el restaurante Zero siguen ofreciendo dos propuestas de calidad, pero con enfoques diferentes. Mientras que el primero se presta a reuniones más festivas, sobre todo para grupos, el segundo resulta más oportuno para cenas más tranquilas e íntimas, que permitan disfrutar del espacio gastronómico que propone su cocina, en la que es posible encontrar tradición y vanguardia, con el respeto al producto de mercado como común denominador. El menú se adapta según la temporada y rota cada día para buscar la máxima excelencia en los platos que se presentan.



El Casino Gran Madrid Torrelodones sigue apostando por añadir valor a la experiencia de juego, con veladas pugilísticas como la que nos ocupa, pero también con conciertos de música en vivo, jornadas gastronómicas, ciclos de comedia, etc. En los últimos meses han pasado por sus instalaciones artistas como Juan Magán, Pastora Soler, La Unión y José Mercé (al que recientemente vimos junto a Dulce Pontes en el Festival de Flamenco y Fados de Badajoz), entre otros. Si nos fijamos en la agenda de comedia, los últimos en presentar su show en el Salón Mandalay han sido Robert Bodegas y Alberto Casado, también conocidos como Pantomima Full, dos referentes del humor irreverente de este país. Se suman así a una lista que incluye a lo más granado del panorama de comedia nacional, y que cuenta con Marta G. Vega, Agustín Jiménez, Carlos Latre, Carla Escudero o David Amor como últimas incorporaciones.