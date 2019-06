Un pastor emprendedor busca producir queso ecológico con energía verde El proyecto consiste en la instalación de un sistema de energía solar para la fabricación artesanal y de proximidad de queso de oveja en Xert (Castellón) Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 19 de junio de 2019, 16:12 h (CET)

Un pastor castellonense quiere poner en marcha el primer sistema de fabricación no contaminante de queso artesanal de oveja a través de la instalación de paneles de energía fotovoltaica con los que completar el proceso de elaboración de este producto. El proyecto, bajo el nombre “El queso valenciano que salva el planeta”, busca reducir el impacto medioambiental que tiene este sector sobre el entorno más próximo y renovar la imagen del pastor, atrayendo a la población joven hacia este oficio y hacia el mundo rural. Para llevar adelante esta iniciativa de gestión sostenible de territorio, el joven pastor Jordi Benages ha decido poner en marcha una campaña de crowdfunding que estará activa durante 39 días en la plataforma Lateuaterra.



Jordi Benages ni si quiera ha alcanzado la treintena y, desde hace seis años, se dedica al pastoreo de un rebaño de ovejas de raza Lacune en una granja familiar situada en Xert (Castellón) que elabora quesos de forma artesanal. “Nosotros optamos por un modelo que respeta el ciclo vital de los animales y las estaciones del año, sirviéndonos de la sabiduría de nuestros antepasados pastores y de los recursos que ofrece el entorno para la ganadería extensiva, pero faltaba algo más”, comenta el emprendedor. Así, el promotor quiere instalar un equipo solar con el que generar energía limpia y reducir el impacto medioambiental de la fabricación de los quesos, así como contribuir a mantener la práctica de la ganadería extensiva que contribuye a la prevención de incendios forestales.



En paralelo, este pastor de ovejas considera imprescindible que se pongan en marcha este tipo de iniciativas que modernizan la producción agroalimentaria familiar y contribuyen a derribar estereotipos de lo que es un pastor actualmente. “Según los datos del Instituto Cartográfico Valenciano, junto al problema de envejecimiento de la población, nos encontramos con que los pueblos de la Comunitat Valenciana se están vaciando, sobre todo en la mitad occidental de la provincia de Castellón donde se concentran la mayoría de las localidades valencianas que más ha azotado el éxodo rural. El sistema rural valenciano muestra un déficit importante de población joven y en edad de trabajar y lo cierto es que necesitamos atraer a las nuevas generaciones de pastores”, comenta Jordi Benages.



Crowdfunding de quesos para proteger el planeta

El proyecto “El queso valenciano que salva el planeta” dispone de 39 días para conseguir 6.900 euros, la financiación fijada para adquirir el sistema fotovoltaico y ponerlo en marcha. Durante este tiempo, la iniciativa estará activa en Lateuaterra, la primera plataforma valenciana de micromecenazgo especializada y dedicada a proyectos que cuiden, respeten y mejoren el medioambiente.



Lateuaterra sigue la sistemática de las plataformas de crowdfunding tradicionales de donativos y recompensas. Los promotores de los distintos proyectos envían sus ideas con una descripción y un presupuesto para llevarla a cabo. Un comité técnico valora que el proyecto sea realmente beneficioso para el medio ambiente, cumpla la normativa y no produzca huella de carbono. El promotor tiene 39 días para dar a conocer su propuesta y alcanzar el objetivo de financiación fijado para desarrollarla. Durante este tiempo, cualquier persona podrá aportar una cuantía al proyecto, por la que recibe una pequeña recompensa. La suma de las aportaciones individuales hace posible que las iniciativas salgan adelante. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El uso de bolsas de papel supone al año 84.500 toneladas menos de CO2 en la atmósfera La apuesta de los comercios por un bioproducto como la bolsa de papel supone un ahorro de CO2 equivalente a las emisiones anuales de calefacción y agua caliente de 50.000 hogares La importancia de preservar el medio ambiente Nuevo proyecto EVOO Plastic Free para eliminar las botellas de plástico del aceite de oliva ​Verano, época de proliferación de plagas Entre las invasiones urbanas más comunes se encuentran las de hormigas, mosquitos, palomas, ratas, garrapatas, cucarachas, grillos, saltamontes, polillas y avispas La reducción de los costes de la energía renovable abre la puerta a una mayor ambición climática Un nuevo informe reafirma este tipo de energía como solución económica para impulsar la acción por el clima a escala mundial Punset y el cáncer de pulmón: los síntomas para detectar el cáncer más letal Uno de cada cinco afectados prefiere tratarse en la sanidad privada