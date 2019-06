Los valencianos destinan de media el 28,7% de su salario mensual al pago del alquiler A nivel nacional, los españoles destinan de media el 33,9% de su sueldo, un porcentaje que ha crecido 2,9 puntos en los dos últimos años Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 19 de junio de 2019, 16:07 h (CET) En diciembre de 2018, el precio medio de la vivienda de alquiler en la Comunidad Valenciana se situaba en 6,65 €/m2, un precio superior a los 6,32 €/m2 registrados en diciembre de 2017. Esto supone que, teniendo en cuenta el salario promedio registrado para esta Comunidad, que el pasado año era de 22.200 euros brutos anuales (1.849,97 euros mensuales si lo dividimos en 12 pagas), un habitante de Valencia tiene que destinar el 28,7% de su nómina mensual al arrendamiento de una vivienda de 80m2.



Si bien el porcentaje de salario destinado al pago del alquiler en la Comunidad Valenciana en 2018 (28,7%) se incrementa en un 0,9 punto respecto a diciembre de 2017 (27,8%), éste se mantiene por debajo de la media nacional, que en diciembre de 2018 se situaba en un 33,9% para un piso de 80m2. Concretamente, el precio medio de la vivienda en alquiler en España era de 8,30 €/m2 - superior a los 8,15 €/m2 registrados el año anterior-, y el salario bruto promedio, 23.478 euros anuales en 2018.



En los dos últimos años, la cantidad de sueldo mensual destinado al pago del alquiler en España ha crecido 2,9 puntos. Así, en 2016 los españoles debían destinar el 31% de su nómina mensual para pagar un piso de alquiler de 80 metros cuadrados, en 2017 se destinaba un 33,5% y el pasado año el 33,9%, mencionado anteriormente. Este leve incremento es debido a que, en un período de dos años, el precio medio del metro cuadrado de la vivienda en alquiler ha crecido en mayor medida (+10%) que los salarios (+1%).



“Los estudios revelan año tras año que en España tenemos un importante problema de acceso al mercado de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, por parte del grueso de la población. Y uno de los principales factores que explica esta realidad es que el precio de la vivienda se ha encarecido a un ritmo mucho más rápido que el poder adquisitivo de los españoles”, explica Beatriz Toribio, directora de Estudios de Fotocasa.



Judith Monmany, responsable de comunicación de InfoJobs, añade que “a pesar de que el empleo se recupera, los salarios apenas se mueven. Según los datos que registramos en InfoJobs, el salario medio en 2018 aumentó un 0,6% respecto al año anterior, un incremento prácticamente igual al 0,7% experimentado en 2017. Este incremento no es suficiente para recuperar poder adquisitivo ya que el IPC ha crecido en mayor media, un 1%”.



Madrileños y catalanes destinan la mitad de su sueldo al pago del alquiler

Los datos del análisis muestran diferencias significativas entre Comunidades Autónomas. Así, Madrid (13,16 €/m2), seguida de Cataluña (12,16 €/m2) son las comunidades que cuentan con el precio del alquiler más elevado. En concreto, los madrileños tienen que destinar el 51,1% de su salario bruto mensual al pago del alquiler, teniendo en cuenta el salario bruto promedio en la Comunidad de Madrid en 2018 (24.713 euros anuales) y el precio de un piso de 80m2 (1.052,7 euros al mes). Se trata, además, de la Comunidad que ha visto crecer más los precios de alquiler de viviendas, un 14,9% respecto a diciembre de 2017, mientras que los salarios en Madrid mantenían los niveles de 2017.



Cataluña cae este año a la segunda posición, con un precio de alquiler de 972,9 euros al mes para un piso de 80m2. Con un salario bruto promedio de 23.727 euros anuales, la población de Cataluña tiene que destinar, de media, el 49,2% de su nómina mensual al pago del alquiler.



A Cataluña, le siguen País Vasco (10,22 €/m2) y las Islas Baleares (9,83 €/m2). En ambos territorios, sus habitantes tienen que destinar más del 40% de su salario mensual bruto al pago del alquiler.



En el lado opuesto, Extremadura repite como la comunidad que cuenta con los alquileres más económicos. Con un precio medio de 341,35 euros mensuales (para un piso de 80m2) y un salario bruto promedio de 1.873,12 euros al mes, los extremeños tienen que destinar el 18,2% de su sueldo al pago de su vivienda de alquiler. Le siguen Castilla-La Mancha y La Rioja, ambas con un precio medio de 4,87 euros el metro cuadrado. En estas comunidades, la parte de salario mensual destinado al pago del alquiler es del 21,5% y 21,2% respectivamente, más de 10 puntos por debajo de la media nacional.



5 años de salario bruto íntegro para comprar una vivienda en Comunidad Valenciana

Según los datos de 2018, el precio medio de venta se situaba, en la Comunidad Valenciana, en 1.400 euros el metro cuadrado, con un incremento interanual del 7,03% respecto a diciembre de 2017, cuando el precio medio del metro cuadrado se situaba 1.308 euros. Eso significa que, teniendo en cuenta el salario bruto promedio anual en Valencia en 2018 (22.200 euros) y un piso de 80m2 (cuyo precio medio asciende a 112.025 euros), los valencianos tardarían un total de 5 años en pagar su vivienda, siempre y cuando se dedicara a ello el salario bruto anual íntegro.



Madrid (2.883 €/m2) y País Vasco (2.798 €/m2) son las Comunidades Autónomas con el precio de venta del m2 más elevado de España y aquellas cuyos habitantes tardarían más tiempo en pagar una vivienda. Así, con un salario bruto promedio de 24.713 euros anuales y un precio medio de la vivienda de 230.625 euros en Madrid, los madrileños deberían invertir su salario íntegro durante de 9,3 años para pagar su piso. El mismo tiempo que tardaría una persona en el País Vasco, donde el salario medio en 2018 se situaba en 23.969 euros anuales y los pisos alcanzaban el precio de 223.823 euros de media, para una vivienda de 80m2. Cabe destacar, además, que la provincia de Guipúzcoa es, una vez más, la más cara de España en lo que a venta de viviendas se refiere y la única que supera los 3.000 euros por metro cuadrado.



A Madrid y País Vasco les siguen Cataluña (2.543 €/m2) y las Islas Baleares (2.534 €/m2). En concreto, los catalanes tardarían un total de 8,6 años en pagar una vivienda, destinando la totalidad de su salario bruto anual. Algo más tardarían los baleares quienes, teniendo en cuenta su salario en 2018 (22.621 euros brutos anuales según InfoJobs), tendrían que destinar 9 años de salario íntegro para pagar un piso.



Por otro lado, entre las Comunidades con el precio de venta más bajo de España repiten Extremadura (1.111 €/m2), Castilla-La Mancha (1.119 €/m2) y la Región de Murcia (1.136 €/m2). Concretamente, los extremeños tardarían 4 años en pagar una vivienda de compra de 80 m2, si destinaran a ello su salario bruto íntegro. Por su parte, los manchegos necesitarían 4,1 años y los murcianos 4,2, teniendo en cuenta el salario bruto promedio en dichas comunidades. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Desarticulada una organización delictiva dedicada presuntamente a la financiación del terrorismo y al blanqueo de capitales Los cabecillas son un clan familiar que presuntamente cometía los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales mediante el empleo masivo de facturas falsas obtenidas de los negocios legales que regentaban desde hace años Operación Chamartín LVII: Man, el alcalde En relación con la concepción de urbanismo de quienes han actuado, ya publicamos algunas referencias ​Operación Chamartín (LV) Maldito proyecto El precio de hoteles y oficinas en Barcelona se ha disparado un 30% La baja disponibilidad en el segmento oficinas (6%) ha disparado un 30% los precios de alquiler de espacios en los últimos 4 años Los daños de agricultura producidos por la fauna cinegetica En su solución se debe implicar toda la sociedad, no solo los cazadores