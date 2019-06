Más de la mitad de los grandes anunciantes generan un 20% más de ingresos gracias a GMP Comunicae

miércoles, 19 de junio de 2019, 12:50 h (CET) El Digital Innovation Center renueva para la segunda edición del único máster especializado en GMP en España con el apoyo de Google. Esta nueva edición contará con la participación de las consultoras de marketing digital más importantes en España: Making Science, HABITANT, DQ&A, DBi Data Business Intelligence y Trakken El pasado mes de marzo se lanzó de la mano del Digital Innovation Center y con el apoyo de Google el primer y único máster especializado en Google Marketing Platform en España. Esta plataforma, que integra todos los servicios de marketing digital con los de analítica y cloud, es utilizada actualmente por más de la mitad de los grandes anunciantes, que les aporta unos resultados muy positivos: hasta un 30 % de ahorro en costes y un crecimiento del 20 % en sus ingresos.

A tenor de estas cifras, y con la buena acogida de la primera edición, el Digital Innovation Center lanza la segunda edición de su máster con la colaboración, una vez de más, de Google y de cinco de las consultoras de marketing digital más importantes en España: Making Science, HABITANT, DQ&A, a las que se suman en esta edición DBi Data Business Intelligence (HAVAS Media Group) y Trakken (Grupo Omnicom), que contribuirán con su conocimiento y experiencia al único máster especializado en la plataforma “enterprise” del gigante tecnológico, que aporta una visión completa de la plataforma e integra formación en Data y Media.

“El Máster en GMP del Digital Innovation Center es la única oferta de formación que cubre de forma teórica y práctica la aplicación de analítica y datos en medios digitales de manera integrada en el ecosistema tecnológico de Google. Con las múltiples herramientas que pone disposición de los profesionales se cubre desde la recogida de datos hasta su activación en medios digitales pasando por la medición, el análisis, el CRO o la personalización gracias a la fácil integración de datos entre sus plataformas” argumenta Raúl Arroyo, Head of DBi Data Business Intelligence.

“Creemos firmemente en la generación de talento joven en estos ámbitos más técnicos. De hecho, este programa surge para cubrir dicha necesidad, ya que apenas existen profesionales con experiencia en GMP y sin embargo son perfiles muy demandados por el mercado, lo que nos hace ser únicos, ya que ofrecemos una formación específica profesores provenientes de Google o Partner certificados. Es por ello por lo que estamos entusiasmados de poder formar parte de este proyecto”, declara Álvaro Verdeja, COO de Making Science. "Desde Making Science estamos satisfechos de poder colaborar aportando nuestro granito de arena a mejorar la calidad formativa, y por tanto el nivel de expertise, de los profesionales en España”, sentencia.

Al igual que la primera edición, el máster estará destinado a profesionales digitales con expectativas de mejora profesional, que conocerán de primera mano la gestión de la versión enterprise de GMP, Data (Cloud, Data Studio, Google Analytics 360 y Google Optimize 360) y Media (Search Ads 360 y Display & Video 360) y, además, podrán obtener los certificados oficiales de los productos individuales de GMP.

El Digital Innovation Center apuesta por formar en lo que “demandan las empresas”

Además del máster en GMP, la escuela de negocios impartirá otros 3 máster especializados en nuevas tecnologías. Un máster en estrategias de marketing basadas en CRO (Conversion Rate Optimization), uno de UX o Experiencia de usuario, y, por último, uno en Negocio Digital, que permitirá desarrollar las capacidades necesarias para trabajar en el sector digital y de innovación.

“La decisión de impartir estos máster y no otros, viene motivada por la creciente demanda que hemos recibido de estas especialidades por parte de las empresas como marketing digital enfocado a negocio, optimización de la conversión con técnicas y análisis de CRO, mejora de la experiencia de usuario o GMP. En la actualidad, más de la mitad de los procesos de selección de perfiles digitales no encuentran candidato y existe una gran ausencia de profesionales con formación técnica en diferentes temáticas como marketing digital, UX o SEO”, afirma Laura García, directora del Digital Innovation Center.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.