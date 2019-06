Alojarse en apartamentos puede suponer hasta un 48% de ahorro frente a los hoteles, según Welcomer Group Comunicae

miércoles, 19 de junio de 2019, 12:38 h (CET) En función de la ciudad de destino, las tarifas de los apartamentos turísticos y de temporada pueden suponer casi la mitad de desembolso respecto a los hoteles de similares características, según destaca Welcomer Group Nadie puede negar el auge que está viviendo el sector de los apartamentos turísticos y el alquiler de media estancia; no es para menos, ya que cada vez más usuarios comprueban las ventajas asociadas a los alojamientos en estos inmuebles en detrimento de los hoteles.

Aunque cada opción tiene sus pros y sus contras, Welcomer Group destaca la mayor de las ventajas de recurrir a los apartamentos, la económica: según sus estimaciones, esta opción puede suponer un ahorro de casi la mitad del precio de una habitación de hotel, más concretamente hasta un 48% menos.

La flexibilidad que aporta un apartamento es una de las grandes bazas de esta modalidad, ya que permite un mayor número de huéspedes que en el caso de los hoteles, así como la mayor privacidad y sensación de estar como en casa, gracias a las zonas comunes de las que se puede disponer para pasar más tiempo junto a la compañía escogida, sin tener que estar separados en distintas habitaciones como ocurriría en los hoteles.

Como en casa

Además, en caso de que se quiera invitar a más gente para pasar un rato agradable como una comida, en los pisos es mucho más sencillo, sin las miradas incómodas de los recepcionistas de los hoteles y sin tener que darles explicaciones por querer disfrutar más de la estancia.

Otro de los beneficios de este tipo de alojamiento es su facilidad tanto para el check-in como para la salida, con más posibilidades de horarios que en los hoteles, cuyos plazos son más restrictivos.

Precisamente las comidas suponen otro de los puntos que interfieren en el mencionado ahorro, puesto que la cocina con la que se cuenta en los apartamentos permite hacer la propia comida y así no tener que sumar gastos en el régimen de comidas del hotel.

Los responsables de apartamentos turísticos ofrecen una atención personalizada para hacer más cómoda la estancia de los inquilinos en este tipo de alojamientos.

Welcomer Group es una firma conocida por su red de apartamentos de alta calidad al servicio de los inquilinos eventuales que deseen disfrutar de sus prestaciones, ya sea por días o por meses, siempre situados en las mejores zonas turísticas del país.

