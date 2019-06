Los principales favoritos de la Copa América 2019 Los anfitriones cumplieron con las expectativas marcadas y tuvieron un primer enfrentamiento cómodo ante Bolivia Nacho Moreno

martes, 18 de junio de 2019, 18:07 h (CET) La Copa América se está celebrando actualmente en Brasil y todos los amantes del fútbol están pendientes del torneo internacional más antiguo en la historia del fútbol. El campeonato aún se encuentra en la fase de grupos y aún no hemos podido ver a todos los equipos, pero los expertos ya están lanzando sus predicciones sobre quien será el país que toque la gloria.



La gran sorpresa de estos primeros partidos la dio la selección Argentina comandada por el astro Leo Messi, que perdió su primer encuentro frente a Colombia. Este resultado obliga a los argentinos a no perder ninguno de los dos partidos restantes, una presión añadida que puede jugar en contra del conjunto entrenado por Lionel Scaloni.



Por ello, en las casas de apuestas Argentina está perdiendo enteros como una de las favoritas para alzarse con el título continental. Por su parte, la selección cafetera realizó un encuentro muy serio y demostró que le podía poner las cosas difíciles a uno de los mejores equipos del torneo, por lo que habrá que vigilar de cerca a los colombianos.



Los anfitriones cumplieron con las expectativas marcadas y tuvieron un primer enfrentamiento cómodo ante Bolivia. El resultado final fue un claro 3-0 que les pone en primera posición para superar la fase de grupos. Los expertos apuntan a Brasil como la gran favorita para ganar el campeonato por diferentes motivos: juegan en casa y tienen una de las mejores plantillas del torneo.



Por último, cabe destacar la labor de Óscar Tabárez para hacer un bloque de jugadores de talla mundial que compitan contra cualquiera de los rivales a los que se enfrenten. Es por ello que la selección uruguaya es una de las candidatas a levantar la Copa América al cielo de Brasil el próximo día siete de julio a las 22:00 en Maracana.

