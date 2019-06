La Fundación United Way apuesta por los proyectos educativos que luchan contra el abandono escolar Comunicae

martes, 18 de junio de 2019, 16:44 h (CET) El balance de actividades en 2018 incluye 1.148 niños y jóvenes beneficiarios de estas iniciativas, en las que han colaborado 254 voluntarios, más de 1.000 horas de voluntariado y la colaboración de 19 socios corporativos y entidades sociales United Way España cerró 2018 con nuevos proyectos, más socios corporativos, más actividades, más voluntarios y, lo más importante, mejorando la vida de 1.200 niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, impulsando su inserción laboral, su educación y mejorando su salud.

Nuevos proyectos

La Fundación de origen estadounidense, la más antigua del mundo, pionera en lo que hoy conocemos como responsabilidad social corporativa, añadió en 2018 a sus actividades seis nuevos proyectos. En el Club de Inventores jóvenes de etnia gitana utilizan la tecnología y la robótica para dar solución a los problemas de su entorno que consideran relevantes. Por su parte, Youth Empowerment ha activado el pensamiento crítico de los jóvenes de Getafe (Madrid) promoviendo proyectos que cambien su entorno. En Tech4change School se ha alineado el currículum académico de la asignatura de tecnología para trabajar con alumnos y potenciar sus competencias creativas, soft skills y el uso de la tecnología. Con DesafíoPRO se ha retado a alumnos de Secundaria y FP a convertirse en agentes de cambio a través de un proceso que les convierte en emprendedores sociales. A través del proyecto Generation United forman a jóvenes desempleados en las competencias y habilidades que el mercado demanda para facilitar su acceso al mundo laboral, con las mejores garantías de éxito profesional. Finalmente, en Science4all han acompañado a niños ingresados en un Hospital de Madrid con talleres de ciencia divertida que alivian su estancia hospitalaria a la vez que fomentan las vocaciones científicas.

Nuevos colaboradores

En 2018 se incorporaron como socios corporativos everis y Fundación Telefónica, que se suman a John Deere, Lilly, Fundación Roviralta y Lenovo. También se amplió el número de entidades colaboradoras, tanto de manera estable como para acciones puntuales. A finales de año, la lista incluye a YMCA, Asociación Creática, Punto JES, Asociación Cienciaterapia, Design for Change, Ecoherencia, Cruz Roja, Fundación Generation, Fundación Secretariado Gitano, diferentes comedores sociales de Madrid y Barcelona y 3 institutos de Madrid.

El balance de actividades incluye 1.148 niños y jóvenes beneficiarios de estas iniciativas, en las que han colaborado 254 voluntarios, más de 1.000 horas de voluntariado, la colaboración de 19 socios corporativos y entidades sociales. Asimismo, en el día de Acción de Gracias los voluntarios acompañaron a más de 1.000 personas en comedores sociales.

Objetivos y futuro

En la agenda de United Way está el reto de liderar, junto con otras instituciones y entidades un cambio educativo en España, desarrollando proyectos con gran impacto en las comunidades, promoviendo el voluntariado y empoderando a los jóvenes para que actúen sobre su futuro. Entre sus objetivos destaca extender sus proyectos a un mayor número de personas, acompañando a las entidades colaboradoras, ofreciéndoles eficacia en la gestión de proyectos a través de la creación de sinergias que permitan el empoderamiento de las poblaciones con las que desarrolla su actividad.

United Way desarrolla actividades en España con alguno de sus socios corporativos internacionales desde 2013 y se constituyó como Fundación española en el 2016. “El objetivo -explica Marina Fuentes, su CEO en España -es seguir impactando localmente de una manera más eficaz y trabajar más intensamente con las empresas españolas”.

Para United Way, la educación, la estabilidad financiera y la vida saludable son los pilares que permiten a individuos y familias alcanzar todo su potencial. “Y nuestra misión para mejorar su vida –señala Marina Fuentes- es movilizar a las comunidades y todo su potencial a organizaciones públicas y privadas, empresas y otras entidades especializadas, alrededor del mundo, actuando localmente. Nuestra fórmula es sumar, conectar y multiplicar”.

En España, United Way es un fundación sin ánimo de lucro que organiza y coordina los esfuerzos de empresas, entidades, instituciones y particulares para llevar a cabo proyectos sociales que mejoran la vida de las personas que se encuentran en una situación vulnerable. Entre sus socios españoles figuran compañías como Lilly, John Deere, Lenovo, everis, Fundación Telefónica, y Fundación Roviralta. También colabora con entidades como YMCA, Save the Children, Fundación Desarrollo y Asistencia, Creática y Cruz Roja entre otras.

“Queremos -indica la CEO de United Way- convertirnos en un agente de cambio para el éxito educativo en España, desarrollando proyectos con gran impacto en las comunidades, promoviendo el voluntariado y empoderando a los jóvenes para que actúen sobre su futuro”.

