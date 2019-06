El escritor Pelayo Arango, Solera y Fundación Personas concluyen con éxito el programa ‘Ponte en mi lugar’ Comunicae

martes, 18 de junio de 2019, 15:28 h (CET) La iniciativa se ha desarrollado durante dos años y ha permitido llevar a cabo un proyecto musical y de desarrollo personal para jóvenes con discapacidad intelectual El escritor Pelayo Arango Lara, la empresa de moda textil Solera y Fundación Personas celebran mañana en Valladolid el acto de clausura del programa ‘Ponte en mi lugar’, promovido por dicha Fundación. El programa colaborativo se inició hace dos años y ha permitido recaudar un total de 2.000 € a través de la venta de camisetas que incorporan un mensaje transformador a partir de citas del escritor Pelayo Arango.

La colaboración de Pelayo Arango y Solera ha servido para desarrollar un proyecto musical que, a través de danza y musicoterapia, ofrecía oportunidades de desarrollo personal, autocontrol emocional y conciencia de la propia imagen. Con ello se ha logrado ampliar las capacidades y mejorar la calidad de vida de estos jóvenes con discapacidad intelectual.

El acto tendrá lugar mañana miércoles, 19 de junio, a las 12.00 de la mañana en el centro Lince Talleres (C/Pilar Miró, 1, Polígono Argales-Valladolid), donde se ha llevado a cabo el proyecto. Se enmarca en la Semana de la Música en Fundación Personas, que incluye otros talleres musicales en centros y un concierto de guitarra de Rafael Serrallet.

En el encuentro participarán el escritor Pelayo Arango, el presidente de Solera, Jaime Curiel, y el presidente de Fundación Personas, Manuel Fernández. Arango centrará su intervención en el acto en la accesibilidad cognitiva y la importancia de compartir y de aprender “poniéndonos en el lugar del otro”. El acto terminará con una actuación de Los Veteranos de las Galias.

Fundación Personas tiene por objetivo fomentar la prevención, atención e inclusión de las personas con discapacidad intelectual mediante la prestación de servicios que mejoren su calidad de vida y la de sus familias. Con 60 centros en 32 localidades, 2.400 plazas de atención y más de 1.500 trabajadores, la Fundación desarrolla su actividad en Castilla y León dentro del ámbito de la plena inclusión, en el que las asociaciones fundadoras aportan experiencia, comparten innovación y fomentan la colaboración y el apoyo mutuos.

Para llevar a cabo esta iniciativa, Solera aportó un total de 400 camisetas que se serigrafiaron con citas originales de primer libro del escritor Pelayo Arango titulado ‘Mis pensamientos’. Se trata de cuatro citas inspiradoras y alentadoras: Las cosas imperfectas también son bonitas; Vivir con menos no es vivir menos, Lo importante no son los zapatos que uses, sino las huella que dejes cuando camines; y Se tú el faro que quieres que ilumine la vida.

Las personas que han participado en la campaña se han llevado de regalo un ejemplar del libro dedicado personalmente durante el acto de presentación por Pelayo Arango. Entre los colaboradores de la campaña se encuentra el grupo musical Taburete, cuyos integrantes han vestido estas camisetas en varios actos públicos para apoyar y divulgar el proyecto.

Pelayo Arango Lara es el único autor de citas propias u originales de España, además de coach, psicoterapeuta infantil, pedagogo y psicopedagogo. Como escritor, aborda factores que afectan a la esencia del ser humano tales como el amor, la familia, la amistad, el miedo o el dolor empleando frases cortas que dan sentido a cada uno de estos temas para aportarles otra dimensión. En sus libros, Pelayo explora la vida cotidiana, la realidad de las personas, sus luces y sus sombras, y crea un mosaico de mensajes inspiradores.

En su empeño por devolver a la sociedad lo que él ha recibido de ella, colabora asiduamente con ONGs, asociaciones y fundaciones, para las que realiza siempre una edición especial de cada uno de sus libros, los cuales dona íntegramente a dichas organizaciones.

Obra y formación

Nacido en Madrid en 1979 pero afincado en Valladolid, Pelayo Arango es autor de tres libros: Mis Pensamientos (2014), La Filosofía del Dar (2016), y Un Viaje de Ida y Vuelta (2018). Actualmente, culmina los preparativos para el lanzamiento de su cuarta obra.

Es licenciado en pedagogía por Universidad Pontificia de Salamanca, y en psicopedagogía por la misma universidad. Ha obtenido también un Diploma de Estudios Avanzados en Coaching como proceso para mejorar el rendimiento de la Comunidad Educativa: Docentes Alumnos y Profesores. En la Universidad Camilo José Cela de Madrid, ha cursado un Máster en Inteligencia Emocional y un Máster en Coaching, y en la Universidad Pontificia de Salamanca, un Máster en Metodología de la Investigación de las Ciencias Humanas y Sociales. También se ha formado como Practitioner en Programación Neuro Lingüística en la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Actualmente, está realizando un Doctorado en Psicología en la Universidad de Valladolid.

