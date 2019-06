Islandia en autocaravana, una aventura sin límites

Islandia es uno de los países más espectaculares de Europa. No podía ser de otra manera en una isla en la que el 90% de su superficie está cubierta por naturaleza virgen y llena de fenómenos naturales. Una buena elección es visitarlo en autocaravana y la mejor oferta puede encontrarse en https://www.camperislandia.es/.



Visitar este país del norte del contiene es adentrarse en un recorrido a través de naturaleza pura. En cada rincón se respira medio ambiente. Los amantes de la naturaleza encuentran aquí su viaje perfecto, ya que la propuesta de Islandia en ese sentido tiene un valor incalculable. Es tierra de fuego y hielo, uno de los lugares del mundo que mejor combina la fuerza de la naturaleza, con el máximo uso de los recursos naturales como fuentes de riqueza. Un estilo de vida que define a este país y a su sociedad.



La mejor manera de conocer cada rincón de la isla es subido a un vehículo y dentro de la oferta para moverse, la opción de alquilar una autocaravana en Islandia es muy recomendable. Este tipo de vehículos es idóneo para un viaje de estas características, ya que aporta una total libertad a los viajeros, que pueden decidir en cada momento a dónde quieren ir.



Un viaje por Islandia es vivir una aventura sin límites, ya que cada rincón, por pequeño que parezca, puede ser un lugar ideal para pasar unas cuantas horas su disfrutar del momento. De esta manera, una autocaravana es la mejor elección, ya que permite a los usuarios ir a su aire y poder viajar sin mirar el reloj. Otra ventaja de alquilar una autocaravana en Islandia es la posibilidad de cocinar. Los servicios se concentran, en su mayoría, en las zonas urbanas y disponer de una autocaravana permite llevar la cocina "a cuestas", así que no es necesario establecer una hoja de ruta determinada que tenga en cuenta los parones para comer.



El recorrido lleva a paisajes paradisíacos, acantilados de películas y puntos hinóspitos en los que se vive una especial conexión con la naturaleza. Una estampa que combina zonas de origen volcánico con el verde de sus inmensas praderas, bajo la atenta mirada del océano Atlántico. No lo piense dos veces y descubra Islandia a bordo de una autocaravana. Una auténtico lujo y una aventura inolvidable para quienes tengan la oportunidad de vivirlo. Además, las carreteras están muy bien adaptadas para el transporte en vehículos grandes con la ventaja de que no suele haber muchos vehículos, por lo que el viaje transcurrirá con tranquilidad.



Glaciares, volcanes y aguas termales Las zonas de obligada visita en Islandia son muchas. El turista llega al Aeropuerto Internacional de Keflavík y desde allí puede conectar con cualquier punto de la isla. Reikiavic es la capital y la ciudad más poblada del país. Es una urbe tranquila, llena de casas bajas, y con mucha zona verde, en la línea de lo que es Islandia. En sus alrededores se pueden visitar los geiseres, unos pozos naturales de agua hirviendo que representan uno de los símbolos del país. Akureiry es otro de los puntos más destacados. Ubicado en la zona norte, es la entrada al fiordo Eyjafjörður, que se puede contemplar desde la propia ciudad. Aquí también se pueden visitar unos jardines botánicos que recogen toda la flora del país.



¿Os suena Juego de Tronos? ¿Qué hay más allá del muro? Pues muchas de sus escenas están grabadas en Islandia. Los fans de la serie pueden hacer una ruta por los lugares que aparecen en esta super producción y rememorar a Jhon Snow en su paso por la tierra de los 'Caminantes blancos'. No se puede ir a este país sin recorrer sus espectaculares glaciares en una ruta que combina estos monumentos de hielos con volcanes, ríos y lagos. La cueva del hielo es uno de los puntos más bonitos en este recorrido. La catarata de Gullfoss forma parte de la ruta del Círculo Dorado y es otro de los destinos más visitados.



Otro de los atractivos de Islandia está en sus piscinas termales, únicas en el mundo. Son áreas de descanso en las que es posible bañarse en aguas cuya temperatura superan los 40 grados aunque en el exterior esté bajo cero. Estas piscinas geotermales es el lugar perfecto para miles de islandeses y turistas, que cada día disfrutan de este particular spa. Destaca el Blue Lagoon, un inmenso balneario geotermal que escupe aguas calientes y vaporosas como parte de una formación de lava. El viaje se completa con la contemplación, si el tiempo lo permite, de las auroras boreales, otro de los fenómenos naturales más impactantes y que solo puede presenciarse en algunos puntos estratégicos del norte de Europa. La época del año en la que pueden contemplarse las auroras boreales es entre septiembre y abril.