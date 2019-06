La innovadora enseña de restauración, Samurai Wey, franquicia su negocio de la mano de Tormo Franquicias Comunicae

martes, 18 de junio de 2019, 13:25 h (CET) La enseña Samurai Wey es un innovador concepto de fusión de comida japonesa y mexicana que inicia su expansión en franquicia con Tormo Franquicias Consulting Samurai Wey es un concepto de hostelería especializado en la fusión de comida japonesa y mexicana con raíces indias y mediterráneas. Tras el rotundo éxito de su propuesta, llegan al mercado español en formato de franquicia de la mano de la consultora Tormo Franquicias Consulting, con un concepto completamente innovador y diferente, posicionándose en el sector con una oferta gastronómica irresistible.

Samurai Wey ha conseguido armonizar la gastronomía sencilla y natural de la cocina japonesa con los sabores fuertes y picantes de la cocina mexicana hasta crear un nuevo concepto: JAPOMEX. Por otro lado, sus locales están ambientados en el formato “Izakaya”, un bar típico japonés similar a los locales españoles de tapas en versión nipona, fusionado con el concepto de restaurante, donde el cliente tiene la opción de comer en barra o sentarse en mesa.

Tan buena acogida ha tenido el concepto creado por Samurai Wey, que ya han sido galardonados durante los últimos años en diferentes concursos a nivel local, nacional e internacional.

Según Borja Sánchez, responsable de expansión de Samurai Wey en Tormo Franquicias Consulting: “Samurai Wey representa en la actualidad una de las opciones en restauración con mayor potencial y rentabilidad en el ámbito de franquicia. Se trata de un concepto único, catalogado con premios de renombre, con una cocina central que elabora toda su oferta y que distribuye a cualquier punto de España, por una inversión total desde sólo 40.000 euros”.

La enseña cuenta con una cocina central y obrador que distribuye a sus franquiciados y que aumenta considerablemente el margen económico de los mismos, eliminando intermediarios y proveedores de mala calidad; además de conseguir el mismo sabor en todos sus puntos. Este valor diferencial, permite que el franquiciado no necesite cocina con salida de humos, ni personal cualificado que aumente el gasto operativo en la elaboración de los platos.

Desde Samurai Wey, ofrecen distintas razones por las que su modelo de negocio puede ser una gran oportunidad de inversión, entre ellas:

Concepto único dentro del sector de la hostelería, lo que les otorga la ventaja de no contar con competencia directa.

Una imagen de marca diferenciada y consolidad, gracias a sus productos, el diseño de los locales y la gran difusión en redes sociales.

Samurai Wey ha sabido asentarse en un nicho de mercado en pleno auge en nuestro país, el de la gastronomía extranjera.

Cocina centralizada, recetas y técnicas de cocina y Departamento de I+D+i que trabaja para mejorar y evolucionar la carta. La franquicia, en plena expansión nacional, ofrece una gran oportunidad para aquellos emprendedores que quieran apostar por un modelo de negocio diferente, innovador y con una alta rentabilidad y crecimiento. El franquiciado contará con soporte técnico en todo momento, desde el inicio hasta el final, para convertirse en un verdadero Samurai.

Para más información:

Borja Sánchez

911 592 558

bsanchez@tormofranquicias.es

