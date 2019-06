La App Alicante Runaway y el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) firman un acuerdo de colaboración Comunicae

martes, 18 de junio de 2019, 12:49 h (CET) Alicante Runaway se ha convertido en una App de referencia, con un amplio catálogo de actividades turísticas, culturales y comerciales que abarcan toda la provincia. Ahora colabora con el MARQ, el primer museo en España en conseguir la Q de calidad turística Alicante Runaway ha firmado un acuerdo con el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) en su apuesta por el turismo cultural. La App, creada en 2018, se ha convertido en una referencia en la provincia y permite a turistas y locales encontrar planes tanto de ocio como comerciales a lo largo de todo el territorio. Actualmente cuenta con más de 1000 puntos de interés.

El MARQ será incluido a partir de ahora en la apuesta por el turismo cultural de la aplicación. Es el museo más importante de Alicante y es el primer museo de España en conseguir la Q de calidad turística.

Este reconocimiento se le ha concedido por su planificación, información y atención al cliente y gracias a sus colaboraciones con organizaciones como la ONCE para adaptar la accesibilidad con puntos de luz, textos en braille y maquetas. Además, el museo realiza actividades y talleres para niños de entre 8 y 14 años, como los que dan comienzo este 1 de julio.

El responsable de Alicante Runaway, Carlos Díaz, celebra la calidad y fluidez de la colaboración: “El acuerdo con el museo fue muy rápido, en cuanto vieron la App, sus características, el contenido y nuestra forma de trabajar, se firmó en cuestión de un par de semanas. Estamos muy contentos de contar con una entidad como el MARQ, referente en calidad, innovación y que siempre tiene exposiciones muy interesante para todo el mundo. Logra que la gente que lo conoce vaya varias veces al año al museo, que no es nada fácil.”

El museo considera que la App es una herramienta útil, completa y eficaz para dar a conocer el Museo Arqueológico y todos los yacimientos que gestiona, que ya están incluidos en la aplicación, documentados y geolocalizados para que todo el mundo, tanto turista como locales, puedan llegar, comunicarse con ellos, conocer los horarios, etc.

Con el cierre de este acuerdo, la aplicación aumenta así su propuesta cultural y de interior, apostando por todo tipo de turismo en la provincia de Alicante, no solo el referente a sol y playa.

Sobre Alicante Runaway

La App nació a finales de octubre de 2018 y, en menos de un año numerosos entes públicos se han interesado por sus servicios para dar a conocer a los usuarios sus activos turísticos, culturales y comerciales.

“Todas las valoraciones que vamos recibiendo en nuestras conversaciones con asociaciones de hoteles, concejalías de turismo y comercio, asociaciones de comerciantes, etc., nos sitúan claramente como la App de referencia en Alicante por tener todo en una misma aplicación. Las cualidades más destacadas suelen ser los 10 idiomas de la App y que funciona completamente sin conexión a Internet”, declara Carlos Díaz.

Además, ha tenido una gran aceptación por parte de los usuarios, como demuestran las redes sociales de Alicante Runaway, donde el seguimiento y la interacción son continuos.

La Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA) también se convirtió este año en colaborador de la App. Desde sus hoteles recomiendan a los turistas usarla y, de esta forma, pueden acceder a sitios de interés y patrimonio que de otra forma no serían tan sencillos de encontrar.

La característica estrella de la App es su funcionamiento 100% offline; una vez descargada, se puede utilizar sin gastar datos de la tarifa móvil. También su herramienta de realidad aumentada, con la que se puede descubrir todo lo que se tiene alrededor simplemente enfocando con la cámara del móvil.

Los usuarios pueden valorar y comentar los puntos de interés, marcar como favoritos los lugares, compartir en redes sociales y hasta generar una postal. Además, está traducida a 10 idiomas: Español, Valenciano, Portugués, Inglés, Francés, Italiano, Alemán, Noruego, Ruso, Japonés.

Acerca de Alicante Runaway

​Alicante Runaway es una App Guía Turística que opera en la provincia de Alicante. Nace como una franquicia de Runaway Trips con el objetivo de promocionar y dar a conocer el comercio y el turismo de la región.

Para más información

Web: www.alicanterunaway.com

Instagram: https://www.instagram.com/alicanterunaway/

Facebook: https://www.facebook.com/AlicanteRunaway/

Vídeos

Uso App Alicante Runaway



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.