Biopyc ofrece un servicio de fumigación urgente a través de su nueva web fumigamostucasa.com

martes, 18 de junio de 2019, 12:17 h (CET) Tras una larga trayectoria en el control de plagas, Biopyc, lanza fumigamostucasa.com para eliminar cualquier tipo de plaga en el menor tiempo posible y con la mayor discreción Hospitales, centrales hortofrutícolas, instalaciones deportivas, museos etc. Tras una larga experiencia en el control de plagas, Biopyc lanza la web fumigamostucasa.com a través de la cual se ofrece un servicio de fumigación urgente tanto en casas como en comercios.

Su método de actuación está más que estudiado para conseguir ser totalmente eficaces y responder en el mínimo tiempo posible. El equipo de técnicos que forman fumigamostucasa.com, destaca por su amplio y profundo conocimiento en los procesos para analizar los riesgos y ofrecer el tratamiento más adecuado para erradicar todo tipo de plaga.

Cualquier plaga supone un riesgo para la salud y, alguna incluso puede llegar a atacar a las personas causándoles heridas transmitiendo de este modo un amplio abanico de enfermedades. Teniendo en cuenta el riesgo elevado que supone para los afectados por una plaga, fumigamostucasa.com dispone de un servicio urgente de control de plagas en un plazo máximo de 24 horas en que se llevará a cabo el siguiente protocolo de actuación que garantiza la eliminación del problema en el menor tiempo posible. Estos serían los pasos a seguir:

Contacto

En fumigamostucasa.com será atendido por la delegación más cercana garantizando que los técnicos puedan actuar con rapidez.

Inspección

Chinches, termitas, roedores, cucarachas, palomas, legionela etc. tras evaluar el tipo de plaga, se realizará una inspección en los casos necesarios. Se ofrecerá una serie de recomendaciones para que los afectados no pongan en riesgo su salud. Y, por último, se le entregará un presupuesto.

Tratamiento

Dependiendo del tipo de plaga que afecta un hogar o comercio, se aplicará el tratamiento idóneo para resolver el molesto problema. Los tratamientos son meticulosos y están dirigidos a lugares exactos donde tienen la actividad.

Auditoría

Tras la fumigación, los técnicos acuerdan con el cliente una auditoría para asegurar que el problema ha sido resuelto.

