Transfesa Logistics pone a disposición del mercado una línea de innovaciones tecnológicas para la logística y el transporte

martes, 18 de junio de 2019, 09:05 h (CET) Aplicaciones móviles o chips de seguimiento con tecnología IoT, son algunas de las novedades introducidas para mejorar el seguimiento personalizado en tiempo real de la mercancía y servicios logísticos Transfesa Logistics pone a disposición del mercado su know how en servicios digitales para la cadena logística. Lo hace tras años de apuesta en I+D para la mejora de los procesos de las operaciones logísticas de la compañía. Un equipo comercial experto se encuentra a disposición de sus clientes para conseguir aprovechar al máximo las ventajas de las nuevas tecnologías en sectores como el de la automoción, transportes especiales e intermodal (transporte, almacenaje, distribución de coches, reparación y entrega de contenedores). Además, hace más eficientes las gestiones con procesos de trabajo automatizados e interconectados para que permitan reducir tiempos y costes, así como ofrecer un mejor servicio al cliente final.

La compañía cuenta para esta actividad con un pionero centro de desarrollo de software y aplicación de nuevas tecnologías, el IT Competence Center Logistics, ubicado en Madrid, con más de 130 profesionales y un equipo especializado de partners. Desde estas instalaciones se suministran a todo el Grupo Transfesa Logistics, DB Cargo en Europa y a sus clientes, los sistemas más avanzados del mercado con los que preparar los procesos de negocio ante los retos y oportunidades que vienen.

Los desarrollos de Transfesa Logistics, ya disponibles en el mercado, pueden controlar digitalmente todos los pasos de la cadena de suministro mediante soluciones integradas y personalizadas. Este conjunto de innovadoras herramientas se basan en una nueva generación de aplicaciones móviles (Apps), tecnología de almacenamiento en la nube (Cloud), chips de identificación de la mercancía (IoT), optimización de procesos mediante inteligencia artificial (IA) y analítica con Big Data. Dicho portfolio de servicios digitales de Transfesa Logistics está compuesto por:

Identificación pionera en el mercado de activos con elementos de IoT (Internet of Things): se basa en el empleo de etiquetas de última generación RFID (Radio Frecuency Identification, por sus siglas en inglés) y GPS, que permiten realizar un exhaustivo seguimiento de las mercancías y las unidades de transporte en cualquier punto de control deseado por el cliente. Proporciona información en tiempo real, personalizable y adaptable a cualquier tipo de activo logístico.

Aplicaciones móviles: las herramientas para dispositivos móviles diseñadas por Transfesa Logistics introducen grandes avances en la digitalización de la gestión de terminales intermodales, campas, almacenes, flotas y comunicación con el conductor, así como en el mantenimiento preventivo y correctivo de los activos. Sus numerosas opciones permiten, además de adjuntar imágenes y documentos directamente desde un dispositivo móvil, la notificación, el control y seguimiento de posibles incidencias y la evolución en tiempo real de la entrega en cada expedición. Todo ello, con una gran manejabilidad centrada en el usuario final.

Plataforma de servicios para clientes: el portal de clientes es la nueva plataforma multilingüe (inglés, francés, alemán y español) en internet que permite realizar un seguimiento de la mercancía durante todos los procesos de transporte. Dispone de una amplia gama de herramientas que proporcionan información actualizada sobre la evolución del envío, la facturación, KPI´s y todo tipo de reportes.

Sistema de gestión integral de logística: Solución tecnológica modular que permite controlar toda la cadena de suministro de forma sencilla e intuitiva. A través de una única aplicación web es posible controlar todos los procesos de la compañía, desde el punto más operativo de la cadena logística hasta los procesos finales de negocio. Un sistema robusto y seguro que garantiza en todo momento el acceso a una información unificada y veraz.

