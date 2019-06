Talleres Murillo aconseja revisar el aire acondicionado del coche antes de iniciar las vacaciones

Mantener el sistema de refrigeración del vehículo en óptimas condiciones, no sólo garantiza el bienestar del conductor y acompañantes, sino que aumenta la seguridad en la carretera. Por ello, desde Talleres Murillo recomiendan realizar una revisión antes de poner rumbo a unos días de descanso El verano es para viajar y, si es sin pasar calor, mucho mejor. Por eso se recomienda revisar el aire acondicionado del coche antes de poner rumbo a unos días de descanso. En Talleres Murillo son expertos en revisar los equipo en un tiempo récord para evitar sorpresas durante el trayecto.

Son muchos los conductores que no se preocupan del mantenimiento del aire acondicionado. Un aspecto que no debería quedar en el olvido ya que tener el sistema en unas condiciones óptimas, aumenta la seguridad durante el viaje. Al reducirse considerablemente la temperatura, aumenta la concentración de la persona que está al volante, reaccionando de una forma más rápida ante cualquier imprevisto que pueda surgir en la carretera.

Tal y como sucede con otras piezas del vehículo, con el aire acondicionado no hay una fecha recomendable para su revisión ya que esta depende de muchos factores que tienen que ver con su uso o, incluso, con la comunidad autónoma donde uno resida. Pero si que existen una serie de factores que indican que algo falla. Por lo tanto, si el vehículo no se enfría lo suficiente, si no proporciona el mismo caudal que antes o produce olores extraños, se debería acudir al taller para evaluar su funcionamiento.

Tras la puesta a punto, en Talleres Murillo, aconsejan no abusar del climatizador como norma general. Si la temperatura es elevada, es recomendable iniciar la marcha con las ventanillas abiertas y encender el aire al cabo de uno o dos minutos. Una vez que el aire del habitáculo se haya renovado, es momento de cerrar las ventanillas y activar el climatizador en recirculación para no tener que enfriar constantemente el aire del exterior. Alcanzada la temperatura adecuada, se puede activar la entrada del aire exterior. Una forma más rápida de enfriar el coche reduciendo además el gasto de energía.

En Talleres Murillo se encargan de que el sistema de aire acondicionado de los vehículo esté en perfectas condiciones para estas fechas tan deseadas. Precio reducido y en el menor tiempo posible.