MIT: empresa puntera en cuidado de mayores en Madrid Comunicae

lunes, 17 de junio de 2019, 16:41 h (CET) MIT se consolida como una de las principales empresas de cuidado de personas mayores a domicilio gracias a su innovación en los servicios y a la implantación de un centro de día en Madrid A edades avanzadas, un cuidado personalizado es una de las necesidades primordiales, una atención que incluya todos los servicios a la medida del paciente. MIT es una empresa puntera en cuidado de mayores en Madrid, ofreciendo soluciones multidisciplinares tanto a los propios pacientes como a la familia de estos.

La mayor longevidad es uno de los factores que ha hecho que, cada vez más, sean las personas que necesitan los servicios de enfermeras a domicilio, auxiliares de enfermería o especialistas en atención geriátrica.

Hay muchas personas que llegan a avanzadas edades, pero no con la movilidad y capacidades cognitivas intactas. En gran parte de los casos, los familiares o allegados de las personas enfermas o dependientes, no se ven con posibilidades de realizar una adecuada revisión de las constantes vitales, o para efectuar una correcta administración de fármacos.

Las compañías dedicadas al cuidado de personas mayores, han de ofrecer servicios como el control de las constantes vitales y el control de la medicación. Son de los cometidos más frecuentes de los cuidadores de mayores, especialmente cuando se trata de atención integral a lo largo de las 24 horas.

La gran cantidad de ofertas para cuidado de ancianos, deben considerarse con atención, pues para esta tarea hace falta cualificación y experiencia. Es importante conocer todos los protocolos de movilización cuando haya que atender, por ejemplo, a personas con obesidad mórbida y postración o inmovilidad casi absoluta.

El equipo de MIT integra especialistas en geriatría que, además, proporcionan aseos e higiene diarios, cambios posturales, acompañamientos… y por supuesto un seguimiento exhaustivo a todos aquellos pacientes con poco o nula movilidad que sean susceptibles de padecer úlceras por presión o úlceras por decúbito.

MIT brinda ayuda a domicilio siempre bajo criterios de personalización, incluyendo elementos que no se estudian pero que son de la mayor importancia en el ámbito: la humanidad y empatía.

Además, recientemente ha presentado el nuevo centro de día Hernanicare con el cual darán servicios y tratamientos en horario diurno para toda persona que lo necesite.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.