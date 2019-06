2beDigital refuerza su cúpula directiva con Gustavo García-Herrera, ex directivo de Yahoo! y Softonic Comunicae

lunes, 17 de junio de 2019, 16:37 h (CET) El líder digital del sector del calzado continúa su expansión con la apertura de su nueva sede en Córdoba y la incorporación como Director General del ex directivo de Yahoo!, Grupo Antena 3, Grupo Prisa y Softonic Dos meses después de convertirse en el líder del marketing digital y comercio electrónico del sector del calzado en España, 2bedigital, la agencia gallega fundada y dirigida por Pablo Borrás, incorpora a Gustavo García-Herrera Blanco como nuevo Director General

Gustavo es un profesional con más de 19 años de experiencia en el mercado digital. Ha formado parte de la dirección de empresas nativas digitales como Yahoo! y ha participado en la internacionalización de Softonic. También ha contribuido a la transformación digital y estrategia de ingresos publicitarios de los principales grupos de medios de España: Grupo Antena 3 y Grupo Prisa, participando en sus respectivas empresas comercializadoras de publicidad. Gustavo también ha desarrollado labores de internacionalización y digitalización en COVAP, la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches de Pozoblanco, Córdoba.

En palabras de Gustavo García-Herrera Blanco: “Gracias a Ignacio de Pinedo, CEO y cofundador de ISDI, tuve la oportunidad de conocer a Pablo y desde el primer momento quedé identificado con la cultura de 2beDigital basada en crear un lugar de trabajo atractivo, autónomo y flexible, que nos permite trabajar desde Santiago, Vigo, Canarias, Barcelona, Lisboa, Tel Aviv; y ahora también desde Córdoba”. “Pablo y su equipo han desarrollado una solución escalable de desarrollo web / ecommerce, que potenciada por su especializada estrategia de marketing digital integrado permite unos resultados extraordinarios. ¡Muchas gracias a Pablo por embarcarme a 2be!”, comenta García-Herrera

Entre los principales objetivos del nuevo Director General está contribuir a la digitalización del tejido empresarial de su tierra, Córdoba y Andalucía. “Un mercado que se encuentra un tanto por detrás de la media nacional en cuanto a digitalización, pero en el que pensamos existe una verdadera oportunidad y que con 2Bedigital podremos desarrollar las herramientas adecuadas para llevarlo a cabo”.

Para Pablo Borrás, fundador y CEO de la compañía líder digital, el crecimiento de 2bedigital está siendo espectacular en los dos últimos años gracias al talento, compromiso y trabajo de un especializado equipo que está logrando espectaculares resultados. “La incorporación de Gustavo es un paso importantísimo ya que, además de encajar perfectamente en nuestra cultura, su experiencia nos permitirá acelerar el cumplimiento de nuestra estrategia a nivel nacional e internacional y a seguir evolucionando el desarrollo de nuestro producto”, concluye el fundador de 2Be.

