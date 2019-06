Ya se conocen los cinco galardonados de los Premios IMF 2019 Comunicae

lunes, 17 de junio de 2019, 16:05 h (CET) IMF Business School celebró el pasado sábado la cuarta edición de estos premios, coincidiendo con la ceremonia de graduación de los alumnos de este año El pasado sábado tuvo lugar el acto de graduación de los alumnos de IMF Business School de este año, cuyo padrino fue Luis Garicano, economista español. Un acto que coincidió con la entrega de sus Premios IMF, unos galardones creados para reconocer la labor social, empresarial y cultural de personas y organizaciones tanto en el ámbito nacional como internacional, y que este año han celebrado su cuarta edición.

El Premio IMF a la Empresaria 2019 fue para la presidenta del Grupo Eulen, Mª José Álvarez, puesto que ocupa desde 2016 aunque se incorporó a la compañía familiar a los 24 años. En 1993 comenzó a trabajar estrechamente con su padre como directora de la zona central, absorbiendo toda la experiencia del fundador. Su reto fue modernizar el grupo, creando, por ejemplo, el primer departamento de auditoria. Por su liderazgo, su visión estratégica, su aportación a la modernización, internacionalización y consolidación de Eulen como empresa líder en la externalización de servicios generales a las empresas, fue merecedora del galardón que le entregó Carlos Martínez, presidente de IMF Institución Académica.

El Premio IMF a mejor Empresa del año recayó en Ecoalf. Un reconocimiento al esfuerzo que realiza esta compañía en favor del medio ambiente, convirtiendo residuos marinos en zapatillas o basura en ropa de primera calidad y, cómo no, por ofrecer una lección valiosa al ser humano. Aunque no pudieron asistir al acto, pues se encontraban en una acción de voluntariado recogiendo plásticos, enviaron un afectuoso saludo y agradecimiento desde la distancia.

En la categoría de Medio de Comunicación, el premio fue para Pilar Álvarez, periodista especializada en educación e igualdad, con más de 15 años de experiencia. En la actualidad, lidera la sección de género de El País, cuya misión es planificar y mejorar la cobertura actual de los temas de género. Como ella misma explicó “no se trata de contar más historias de mujeres, sino de incluir más mujeres en sus historias”. Por su liderazgo y determinación en mostrar al mundo el nuevo papel que la mujer tiene en la sociedad y por el compromiso que ha mostrado a lo largo de toda su trayectoria profesional como periodista con la imparcialidad, la veracidad y la independencia de sus noticias, Belén Arcones, directora general IMF Institución Académica, fue la encargada de entregarle dicho galardón.

Otro de los momentos más emotivos de la jornada tuvo lugar con la entrega del Premio IMF ‘Por un mundo mejor 2019’ a la Fundación Theodora, por llevar sus ‘Doctores Sonrisa’ a 125 hospitales en 8 países. Se trata de un programa de acompañamiento quirúrgico que pusieron en marcha en 2010 en un hospital español y, posteriormente, han replicado en otros países al demostrar los efectos visibles en la recuperación de los niños. Entregó el premio Nicolás Henríquez, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, y recogió Alejandro Echegaray, director de la propia Fundación.

Como novedad, en esta edición se ha puesto en marcha el Premio IMF al Mejor Contenido Digital 2019, que recibió Josefina del Prado, coordinadora y tutora especialista del área de PRL en la propia escuela de negocios, por su colaboración aportando contenido digital de calidad al blog de IMF, con información actualizada, rigurosa y relevante para los lectores. En este ocasión, fue Ana Fernández, Decana de IMF Business School, quién entregó el galardón.

