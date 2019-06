Allianz Partners identifica las tendencias que revolucionarán la asistencia en 2040 Comunicae

lunes, 17 de junio de 2019, 15:10 h (CET) Allianz Partners se prepara para el negocio del futuro en Salud, Movilidad y Viaje, con el lanzamiento de las Series "El Mundo en 2040’ Las Series Predictivas “El Mundo en 2040” de Allianz Partners se han lanzado hoy como parte del compromiso del Grupo a la anticipación de las necesidades del consumidor. Estas Series analizan una amplia gama de tendencias y temáticas que impactarán con fuerza los ámbitos de la asistencia en salud, hogar, movilidad y viaje en los próximos 20 años. Entre estas tendencias, destacan el rol de los robots y la automatización que transformarán la vida cotidiana en el trabajo y en el hogar, las múltiples revoluciones médicas que alargarán la experanza de vida y mejorarán su calidad y el potencial impacto de la conducción autónoma o vehículos, trenes y aviones no tripulados.

Allianz Partners es líder mundial en soluciones de asistencia y seguros B2B2C y en cuidado y protección global. El Grupo ha solicitado estas Series al reconocido futurólogo Ray Hammond, avalado por sus 40 años de experiencia en predecir tendencias. Con estas Series, Allianz Partners quiere, de manera proactiva, comprender las tendencias e innovaciones que impactarán el negocio para ponerse en la piel de sus futuros consumidores y anticiparse a sus necesidades.

Las Series se organizarán en 4 informes que se emitirán en los próximos meses y predecirán cómo será el mundo en 2040, en las 4 áreas de actividad principales de Allianz Partners: salud internacional, asistencia, automoción y seguro de viaje.

El primer informe versará sobre los cambios que se espera que impacten al ramo de salud internacional en las próximas dos décadas, entre los que se encuentra el importante desarrollo del acceso a tratamientos y al cuidado de enfermos. Le seguirá un segundo informe sobre viviendas inteligentes y la transformación del hogar de mitad del siglo XXI. El tercer informe de las Series, analizará los avances que se darán en el ramo de la automoción y el transporte en carretera en los próximos 20 años. El cuarto y último informe, examinará la evolución del comportamiento del viajero, tanto de negocios como de ocio, en las próximas décadas, en países desarrollados y en vías de desarrollo.

Ray Hammond, ha querido destacar: “El mundo está cambiando a gran velocidad y en los próximos 20 años seremos testigos de un desarrollo tecnológico sin precedentes. En 2040, habrá 10 mil millones de personas en el mundo. Hasta entonces, podemos esperar enormes cambios en casi todos los ámbitos de nuestras vidas por lo que se hace necesario este estudio. Los informes presentan mi visión sobre el desarrollo y las futuras tendencias que se darán y me baso en una extensa investigación de diversas áreas que impactan de manera directa en las diferentes líneas de negocio. He disfrutado trabajando en estas Series y considero que pueden desprenderse de ellas claves muy valiosas”.

Los informes se han elaborado en el marco de las 7 tendencias clave que se espera marquen el devenir del mercado:

1. La explosión demográfica global y asimétrica

2. El cambio climático

3. La revolución de la energía renovable

4. La globalización

5. Las múltiples revoluciones en el sector de la salud

6. El desarrollo exponencial y acelerado de las tecnologías de la información

7. Los dos mil millones de personas más pobres del mundo

El informe sobre las Series Predictivas está disponible en el siguiente enlace: https://www.allianz-assistance.es/media/pdf/informe-series-predictivas.pdf

Y en el siguiente video, Ray Hammond da más información sobre sus predicciones: https://www.youtube.com/watch?v=bhHjz6WWGJY

Para más información sobre las líneas de negocio de Allianz Partners, consulta el siguiente enlace: https://www.allianz-assistance.es/

Nota a los editores

El contenido de las Series Predictivas de Allianz Partners se basa íntegramente en las opiniones del futurólogo Ray Hammond y su experiencia en la predicción de futuros desarrollos. El estudio no refleja necesariamente la visión de Allianz Partners que encargó las Series para adelantarse de manera proactiva a las tendencias. Las claves del estudio servirán para promover ideas, debates y discusiones sobre el devenir del mercado y permitirán al Grupo anticiparse a las necesidades de los consumidores en los próximos años así como mantenerse un paso por delante en el conocimiento de las nuevas tendencias e innovaciones que impactarán cada una de las líneas de negocio y llevarán al Grupo hacia el futuro.

Sobre el futurólogo Ray Hammond

Ray Hammond cuenta con casi 40 años de experiencia en el análisis de tendencias que marcarán el futuro. Obtuvo el premio “Gold Medal for Services to Futurology” de las Naciones Unidas en 2010. Ray cuenta con una dilatada trayectoria previendo tendencias, única en Europa y vive hoy en el futuro que describió hace 40 años por primera vez. Ray es hoy conferenciante y ofrece ponencias y cursos para compañías, gobiernos y universidades de todo el mundo.

Ha sido ponente en la Universidad de Oxford, Oxford-Martin School, en la CASS Business Shool y la Universidad de Lund en Suecia. Ray también es miembro de la Royal Society of Arts (FRSA).

Sobre Allianz Partners

Dedicado a proveer asistencia y protección global, Allianz Partners es el líder B2B2C en asistencia y seguros en áreas de experiencia como: asistencia global, salud y vida internacional, seguros globales en automoción y viajes. Estas soluciones, una combinación única de seguros, servicio y tecnología, están disponibles para socios o a través de canales directos y digitales bajo tres marcas reconocidas: Allianz Assistance, Allianz Care y Allianz Automotive.

Esta familia global emplea a más de 19.000 trabajadores presentes en 78 países, habla 70 idiomas y gestiona 54 millones de casos al año, protegiendo a sus clientes y trabajadores en todos los continentes.

Para más información, por favor visite: www.allianz-assistance.es

