Sibari Republic aconseja cómo proteger la piel de la contaminación

lunes, 17 de junio de 2019, 13:25 h (CET) Los gases de efecto invernadero están atacando sin piedad, y sin intención de retorno, al órgano más grande del cuerpo: la piel. La mala calidad del aire no solo es la mayor responsable del envejecimiento de la dermis, por detrás del sol, también se le acusa de fomentar la aparición de manchas, falta de luminosidad, suciedad o deshidratación. Sibari Republic, la firma de cosmecéutica unisex especializada en el cuidado de la piel, ayuda a reparar y prevenir los daños en el cutis Las condiciones ambientales asfixian a las ciudades. Por eso, las personas que viven en núcleos urbanos están más predispuestas a sufrir sus terribles consecuencias: aceleración del proceso de envejecimiento cutáneo debido al aumento de producción de radicales libres, tono desigual y con aspecto apagado, inflamación, aparición de discromías (manchas), o acumulación de suciedad.



Son muchas las sustancias nocivas presentes en los ambientes con niveles de contaminación acusados que afectan directamente a la piel: el monóxido de carbono, que impide la oxigenación de los tejidos, el ozono y el óxido de nitrógeno, responsables de la irritación en inflamación, el dióxido de azufre, que perjudica la barrera hidrolipídica dando lugar a mayor sensación de la sensibilidad cutánea y el polvo urbano causante de eczemas o dermatitis atópica.

Lo peor es que ningún tipo de piel se libra del mal estado de la atmósfera. Se puede pasar suavemente un algodón humedecido sobre el rostro para comprobarlo (si el agua está tibia, mucho mejor). Se podrá ver que, aunque aparentemente la piel se vea limpia, en el algodón aparecerán restos de suciedad. Por ello, y teniendo en cuenta que para mantener la epidermis sana se necesita de cuidados apropiados, Sibari Republic da dos consejos muy útiles.

Así se debe cuidar la piel en dos sencillos pasos

1. Limpiar en profundidad: Lo ideal es lavarla dos veces al día, al levantarnos y al acostarnos. A la hora de elegir los productos opta por aquellos que estén formulados con ingredientes activos que ayuden a deshacernos del odiado smog (la suma de agentes contaminantes que empeoran la calidad del aire).



2. Hidratarla con cremas de calidad: Después de la limpieza, es conveniente aplicar en el rostro una crema hidratante para restaurar el equilibrio y la luminosidad. No olvides buscar, entre los principios activos del producto, antioxidantes como el extracto de pomelo, rico en vitamina C, es la mejor opción para combatir los efectos de los radicales libres.



Productos para limpiar e hidratar la piel

Long-lasting hydration Calming Cream es una fórmula hidratante de larga duración. A prueba de horas infinitas y diseñada para calmar, hidratar y restaurar el equilibrio y la luminosidad a la piel. Una piel más suave y uniforme.

Combate la sequedad y elimina la piel sin brillo, deshidratada y fatigada. Indicada para piel cansada, sensible y estresada. Recomendado para hombres y mujeres.

Una crema facial diseñada no solo para hidratar, si no para combatir la sequedad y eliminar la piel sin brillo, deshidratada y fatigada.

No contiene fragancia.

No comedogénico.

Sin aceites minerales.

Dermatológicamente Testado.

Para todo tipo de piel El Sérum Origin es una fórmula para un efecto reparador e hidratante intenso que además previene líneas de expresión, signos de fatiga, evita la deshidratación, ilumina, revitaliza la piel y cuenta con una acción reparadora, rellenadora de surcos y regeneradora. Poco más se le puede pedir.



Una de las principales características del Sérum Origin es que tiene una concentración de principios activos mucho mayor que otros productos convencionales a fin de alcanzar las capas más profundas de la piel.

Acción reparadora, rellenadora de surcos y regeneradora, hidratante y anti-edad, previene líneas de expresión, signos de fatiga, evita la deshidratación, ilumina y revitaliza la piel.

No contiene fragancia.

Dermatológicamente testado.

Para todo tipo de piel.

Acerca de Sibari Republic

Sibari Republic es una marca de cosmecéutica unisex en el Centro Tecnológico de Álava. Formada por un equipo de científicos que trabajan cada día confiando en el conocimiento, el proceso tranquilo y la dedicación como única manera de conseguir los mejores cosmecéuticos.

La firma gracias a los procesos tecnológicos que utiliza ha aumentado la eficacia de los ingredientes activos. Todos sus productos están elaborados con materias primas de la mejor calidad a una concentración eficaz. Por eso los productos Sibari Republic garantizan efectos visibles de larga duración.

"Somos científicos, somos arte, somos pasión: somos Sibari Republic".

www.sibarirepublic.com/

Instagram: @sibarirepublic

