Todocampamentos.com ofrece un gran abanico de campamentos de verano

lunes, 17 de junio de 2019, 12:41 h (CET) Campamentos militares o tecnológicos entre las opciones más demandadas por las familias Llegan las vacaciones de verano y a su vez un quebradero de cabeza para muchos padres y madres, que no saben qué hacer con sus hijos con tantos días de descanso. Una de las mejores opciones es un campamento de verano, aunque no es nada fácil elegirlo. El buscador Todocampamentos.com facilita la búsqueda del campamento más idóneo para niños y jóvenes, ofreciendo un listado de opciones en base a la temática o la región elegida, por ejemplo.

Todocampamentos.com nació cuando internet daba sus primeros pasos y no había apenas información en la red en este ámbito. “Eramos madres y vimos la necesidad de crear un sitio donde se pudieran buscar campamentos, que fueran un poco diferentes a los que había en el entorno escolar de nuestros hijos” comenta Camino de Lecea, una de las fundadoras del proyecto.

Los comienzos no fueron fáciles, pero llegó un momento en que los propios campamentos las llamaban para formar parte de su buscador. A día de hoy ofrecen un montón de posibilidades en cuanto a campamentos de verano. También en otros periodos del año y tanto en España como en el extranjero, con unos estándares de calidad que solicitan a todos los que quieran inscribirse; la calidad de las instalaciones, el control de ratios por niño, entre otros. “Nuestra base siempre ha sido ofrecer un sitio de calidad a los padres y madres, por lo que tenemos que pedir unos requisitos mínimos a los campamentos que se quieran inscribir, relacionados con la integridad de los menores, con su salud y con su diversión”, comenta Camino.

Según ella, “hay una tendencia al alza en este tipo de servicios, un apogeo del turismo infantil-juvenil. Este año se ha disparado el tema de los campamentos de verano”.

En el buscador hay campamentos para todas las edades, gustos y situaciones; muchos son bilingües, el peso de los idiomas es evidente en la mayoría. Los más solicitados actualmente son los de temática militar y los tecnológicos. “Se han puesto muy de moda los campamentos militares para niños más mayores, tenemos unos 6 registrados en el buscador, y en concreto uno, con muchas reservas, hasta 400. Creemos q muchos padres envían a sus hijos a este tipo de campamento para ver si les inculcan un cambio de comportamiento. También se llevan los tecnológicos y los de cocina, por el conocido programa de televisión” dice Camino.

Todocampamentos.com no recomienda ningún campamento en concreto, se limita a facilitar la búsqueda de forma rápida y segura y deja que cada padre y madre decida cuál es el más idóneo junto con sus hijos. Después de la solicitud de información por parte de las familias los propios campamentos contactan con los padres.

